"Фордовская" система WWS предотвращает запотевание стекол в авто

Компания Ford разработала систему Windscreen Weather Station, которая предотвращает запотевания лобового стекла.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Последнее время многие владельцев авто занялись спортом. Проблема заключается в том, что после активных физических упражнений разгоряченный человеческий организм выделяет много влаги. В салоне автомобиля этого приводит к запотеванию лобового стекла.

Cистема Windscreen Weather Station автоматически активирует кондиционер и выбирает необходимые настройки воздушного потока media.ford.com

Справиться с этим явлением призвана система Windscreen Weather Station, разработанная специалистами компании Ford. Датчики WWS контролируют влажность воздуха в салоне и изменения температуры лобового стекла. На основании этих данных она автоматически активирует кондиционер и выбирает необходимые настройки воздушного потока, чтобы предотвратить запотевание.

WWS расположена на стекле рядом с зеркалом заднего вида. Система имеет компактные размеры – 5 х 3 см. Первыми новую систему получили внедорожники Ford Kuga и Explorer. Еще одним достоинством новинки является то, что она помогает уменьшить расход топлива и снизить выбросы CO2 за счет сокращения использования компрессора кондиционера.

Первыми новую систему получили внедорожники Ford Kuga и Explorer media.ford.com

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