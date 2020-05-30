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30 мая • обновлено в 13:05
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Ford возродит легендарное имя Mach 1

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Компания Ford пополнит семейство "Мустангов" легендарным Mach 1. В иерархии бренда новинка займет место между версиями GT Performance Pack 2 и Shelby GT350.

2021 Ford Mustang Mach 1

2021 Ford Mustang Mach 1

media.ford.com

"Mach 1 занимает особое место в истории модели Mustang. Пришло время расширить линейку машин с 5-литровым V8 и предложить поклонникам Mustang новый уровень мощности, точности управления и коллекционной ценности", комментирует Дэйв Перичак, директор подразделения Ford Icon.

"Классический" Ford Mustang Mach 1 дебютировал в 1969 году

"Классический" Ford Mustang Mach 1 дебютировал в 1969 году

media.ford.com

В настоящее время Ford заканчивает тесты 2021 Mustang Mach 1, который будет "наиболее подготовленным для трека 5-литровым Mustang за всю историю модели".

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На тизерах прототипов в камуфляже видно, что новый Mach 1 получит собственный дизайн передней части с агрессивным бампером с большими воздухозаборниками, как у оригинального Ford Mustang Mach 1 1969 года. Верхняя и нижняя решетки радиатора имеют рисунок в виде крупных сот, что призвано подчеркнуть спортивный характер 500-сильной машины.

2021 Ford Mustang Mach 1

2021 Ford Mustang Mach 1

media.ford.com

Не менее эффектно машина выглядит сзади, где появился большой спойлер, квартет выхлопных труб, а также массивный диффузор, интегрированный в новый задний бампер. Под 19-дюймовыми легкосплавными дисками скрываются красные суппорта спортивной тормозной системы от Brembo, а за дорогу машина крепко держится скоростными низкопрофильными шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 размерностью 305/30 ZR19.

2021 Ford Mustang Mach 1

2021 Ford Mustang Mach 1

media.ford.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ретро Mustang продают по цене двух современных

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
Ford новые авто новости авто
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