Ford решил эффектно отметить 55-летие модели Bronco

Огромный интерес, вызванный дебютом нового рамного внедорожника Ford Bronco и родственного кроссовера Ford Bronco Sport, в компании решили использовать "по полной программе".

По случаю 55-летия Bronco компания Ford представила 5 ярких концептов – Bronco Outer Banks Fishing Guide, Bronco Trail Rig, Bronco Sport Trail Rig, Bronco Sport TOW RZR и Bronco Sport Off-Roadeo Adventure Patrol. Они демонстрируют практически безграничные возможности для тюнинга и огромный выбор фирменных аксессуаров для Bronco и Bronco Sport.

Ford Bronco Outer Banks Fishing Guide. Фото: media.ford.com

В частности, Bronco Outer Banks Fishing Guide понравится фанатам рыбалки, которые смогут закрепить удочки и рыболовное сиденье на поперечине между передними крыльями.

Ford Bronco Outer Banks Fishing Guide. Фото: media.ford.com

А концепт Bronco Trail Rig предназначен для покорителей бездорожья. Он оснащен модульным передним бампером, лебедкой Ford Performance, мощным трубчатым каркасом вместо дверей и экспедиционным багажником со специнвентарем.

Ford Bronco Trail Rig. Фото: media.ford.com

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На базе модели Bronco Sport, построили несколько концептов. Так, Trail Rig получил багажник на крышу, 31-дюймовые шины BFGoodrich и лифтованную подвеску, увеличившую клиренс на 25 мм.

Ford Bronco Sport Trail Rig. Фото: media.ford.com

А Bronco Sport TOW RZR адаптирован под буксировку грузов массой до тонны и получил прицеп OffGrid.

Ford Bronco Sport TOW RZR c фирменным прицепом. Фото: media.ford.com

Кроме того, для патрулирования фирменных внедорожных развлекательных полигонов Off-Roadeo компания подготовила спецверсию Bronco Sport Off-Roadeo Adventure Patrol. Первую такую локацию Ford намерен открыть следующим летом в Остине, штат Техас.

Ford Bronco Sport Off-Roadeo Adventure Patrol. Фото: media.ford.com

Off-Roadeo Adventure Patrol получил крепления в багажнике под два велосипеда... Фото: media.ford.com

...а на капоте есть площадка для посадки квадрокоптера. Фото: media.ford.com

А вот уже нынешней осенью специально подготовленный гоночный Bronco R примет участие в соревнованиях SCORE Baja 1000.

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