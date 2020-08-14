Ford решил эффектно отметить 55-летие модели Bronco
Огромный интерес, вызванный дебютом нового рамного внедорожника Ford Bronco и родственного кроссовера Ford Bronco Sport, в компании решили использовать "по полной программе".
По случаю 55-летия Bronco компания Ford представила 5 ярких концептов – Bronco Outer Banks Fishing Guide, Bronco Trail Rig, Bronco Sport Trail Rig, Bronco Sport TOW RZR и Bronco Sport Off-Roadeo Adventure Patrol. Они демонстрируют практически безграничные возможности для тюнинга и огромный выбор фирменных аксессуаров для Bronco и Bronco Sport.
В частности, Bronco Outer Banks Fishing Guide понравится фанатам рыбалки, которые смогут закрепить удочки и рыболовное сиденье на поперечине между передними крыльями.
А концепт Bronco Trail Rig предназначен для покорителей бездорожья. Он оснащен модульным передним бампером, лебедкой Ford Performance, мощным трубчатым каркасом вместо дверей и экспедиционным багажником со специнвентарем.
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На базе модели Bronco Sport, построили несколько концептов. Так, Trail Rig получил багажник на крышу, 31-дюймовые шины BFGoodrich и лифтованную подвеску, увеличившую клиренс на 25 мм.
А Bronco Sport TOW RZR адаптирован под буксировку грузов массой до тонны и получил прицеп OffGrid.
Кроме того, для патрулирования фирменных внедорожных развлекательных полигонов Off-Roadeo компания подготовила спецверсию Bronco Sport Off-Roadeo Adventure Patrol. Первую такую локацию Ford намерен открыть следующим летом в Остине, штат Техас.
А вот уже нынешней осенью специально подготовленный гоночный Bronco R примет участие в соревнованиях SCORE Baja 1000.
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