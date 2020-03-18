Ford Ranger стал пикапом номер 1 в Украине

За первые два месяца 2020 года пикап Ford Ranger поднялся на верхнюю ступеньку с долей рынка в 37,2%, что на 15,38% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Ford Ranger единственный авто в своем классе, который предлагает потребителям 10-ступенчатую АКП и много полезных опций, которые доступны в авто пассажирского сегмента.

Ford Ranger ford.ua

В частности, у пикапа есть адаптивный круиз-контроль, системы удержание авто в полосе и распознавания дорожных знаков, а также многие другие системы. Он способен преодолеть брод глубиной до 800 мм, а клиренс 237 мм поможет на бездорожье. В зависимости от версии, грузоподъемность может достигать 1197 кг.

Ford Ranger ford.ua

Ford Ranger доступен в Украине в нескольких комплектациях – XL, XL+, XLT, Limited и Wildtrak. Покупатели смогут выбрать механическую 6-ступенчатую или 10-ступенчатую автоматическую КП и два варианта кабины – двойную или удлиненную.

Ford Ranger ford.ua

Ranger оснащается 2-литровым дизельным двигателем EcoBlue на 170 л.с. с крутящим моментом в 420 Нм. Цена модели стартует от 806 200 грн.

Ford Ranger ford.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, новый пикап VW Amarok будет создан на базе Ford Ranger.

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