Ford презентовал новое поколение модели F-150

У Ford сегодня "красный день календаря" – компания презентовала 14-е поколение самого популярного пикапа в мире – модель F-150.

2021 Ford F-150. Фото: media.ford.com

Для компании Ford эта модель является знаковой. Последние 38 лет подряд F-Series был самым продаваемым автомобилем в США, а 43 года подряд – самым продаваемым пикапом. Новая 14-я генерация обещает стать наиболее универсальной и технологичной моделью за всю историю.

2021 Ford F-150. Фото: media.ford.com

Дизайн F-150 изменился не так радикально, как у ближайших конкурентов. Можно предположить, что это сделано в угоду многочисленным поклонникам модели, которые достаточно консервативны в своем выборе и не любят перемен.

2021 Ford F-150. Фото: media.ford.com

Покупателям предлагается несколько вариантов оформления решетки радиатора, светотехники и декора. Бампера могут быть неокрашенные, в цвет кузова или в хроме. Широкая палитра цветов, материалов отделки и аксессуаров позволит создать пикап под каждого конкретного клиента.

Например, можно заказать специальную панель-органайзер на двери багажника Tailgate Work Surface, чтобы использовать ее для выполнения подсобных работ.

Специальную панель-органазер Tailgate Work Surface можно использовать для выполнения подсобных работ. Фото: media.ford.com

2021 Ford F-150. Фото: media.ford.com

Модуль Pro Power Onboard позволит подключать самую разнообразную технику или использовать авто в качестве зарядной станции, например, для подзарядки электробайка или подключения электроинструментов.

Блок для подключения внешних устройств Pro Power Onboard. Фото: media.ford.com

Еще одна опция – Interior Work Surface – позволяет удобно расположиться на стоянке с ноутбуком или ланч-боксом, а система Max Recline Seats позволяет откинуть спинки назад и превратить передние сиденья в спальные места.

Interior Work Surface превращает центральную панель в небольшой стол. Фото: media.ford.com

Интересная "фишка" F-150 – складывающийся рычаг АКП. Фото: media.ford.com

Для новинки предлагается три типа кабины, привод 4х2 и 4х4, а также 6 вариантов силовых агрегатов. Бензиновая линейка представлена 3,3-литровым атмосферным V6, турбированными V6 объемом 2,7 и 3,5 литра, а также топовым 5-литровым атмосферным V8. Поклонникам дизельных моторов адресован 3-литровый V6 семейства PowerStroke.

Но главная новинка – гибридный агрегат PowerBoost. Он состоит из 3,5-литрового V6, 10-ступенчатой АКП, электромотора мощностью 35 кВт (47 л.с.) и компактной литий-ионной батареей на 1,5 кВтч. С полностью заправленным баком гибрид способен преодолеть без остановки свыше 950 км. Кроме того, автомобиль способен буксировать прицеп массой 5,4 тонны.

2021 Ford F-150. Фото: media.ford.com

В стандартную комплектации новинки вошла информационно-развлекательная система SYNC 4 с расширенным функционалом, голосовым управлением и вдвое увеличенной производительностью. В частности, SYNC 4 получил функцию беспроводного подключения к смартфону и активации приложений SYNC AppLink, например, Waze и Ford+Alexa. Услаждать слух меломанов в новом F-150 будет аудиосистема B&O Sound System от Bang & Olufsen с 8 или 18-ю динамиками в зависимости от версии.

Ford F-150 получил инфо-развлекательную систему SYNC 4. Фото: media.ford.com

Для Ford F-150 предлагается широкий ассортимент аксессуаров. Фото: media.ford.com

Для нового F-150 предлагаются многочисленные электронные помощники водителя, в том числе система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, камера заднего вида с динамическими направляющими и система автоматического переключения дальнего света.

Автомобиль будут выпускать на двух заводах компании в США. У дилеров новинка ожидается в конце нынешнего года.

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