Ford представила новый Transit для международных перевозок

Компания Ford приступила к выпуску новой версии шасси Transit с кабиной, предлагающий максимальную грузоподъемность.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Среди особенностей новой переднеприводной модели – шасси увеличенной длины и мощные силовые агрегаты.

Новинка имеет колесную базу 4522 мм – самый длинный из всех переднеприводных шасси с кабиной с полной массой 3,5 т media.ford.com

В сочетании с кузовом типа "фургон" с боковыми шторками модель шасси L5 Transit с кабиной способна перевозить до 10 стандартных поддонов даже с установленным спальным отсеком, а расчетная грузоподъемность после переоборудования достигает 950 кг.

Новинка имеет колесную базу 4522 мм – самую большую среди всех переднеприводных шасси с кабиной с полной массой 3,5 т.

В сочетании с кузовом типа "фургон" с боковыми шторками модель шасси L5 Transit с кабиной способна перевозить до 10 стандартных поддонов media.ford.com

Чтобы обеспечить соответствие нового шасси с кабиной потребностям клиентов, компания Ford наладила сотрудничество с компаниями Carpol и Nadwozia Partner, которые занимаются переоборудованием автомобилей. В результате были созданы демонстрационные модели типовых автомобилей для международных перевозок с кузовами типа "фургон" с боковыми шторками и удобными спальными отсеками над кабиной или за ней.

Все версии переднеприводных шасси Transit L5 с кабиной оснащаются дизельными двигателями EcoBlue с рабочим объемом 2,0 л media.ford.com

Все версии переднеприводных шасси Transit L5 с кабиной оснащаются дизельными двигателями EcoBlue с рабочим объемом 2,0 л, которые отличаются экономичностью, мощностью и соответствуют требованиям экологических стандартов. Стандартная версия развивает мощность 130 л.с. и крутящий момент в 360 Нм, а более производительный вариант – 160 л.с. и 390 Нм.

В стандартную комплектацию входит 6-ступенчатая МКП, а в качестве опции доступен 6-ступенчатый "автомат" с режимом ручного переключения media.ford.com

В стандартную комплектацию входит 6-ступенчатая МКП, а в качестве опции доступен 6-ступенчатый "автомат" с режимом ручного переключения. В сочетании со всеми вариантами двигателей для заказа доступен топливный бак объемом 95 л, который позволяет увеличить запас хода.

В перечне доступных технологий помощи водителю есть интеллектуальный адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения Lane-Keeping System.

Отметим, что в 2020 году Ford шестой раз подряд стал ведущим брендом коммерческих автомобилей в Европе, а продажи Transit на 20 основных европейских рынках достигли 87139 единиц. В Украине было продано 592 авто этой модели в 2020, что является вторым лучшим результатом в сегменте.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, Ford представил электрический Transit и назвал его цену.