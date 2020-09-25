Ford представил спортивную версию Puma ST

В Европе стартовали продажи нового спортивного кроссовера Ford Puma ST.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый представитель семейства Puma продолжит традиции спортивных моделей марки, несущих фирменное обозначение ST.

2021 Ford Puma ST. Фото: media.ford.com

Новинка получит в свое распоряжение трехцилиндровый двигатель 1.5 Ecoboost с возможностью отключения одного цилиндра при низких нагрузках. Он развивает мощность 200 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 320 Нм. В паре с ним будет работать исключительно 6-ступенчатая "механика", а привод осуществляется на передние колеса.

2021 Ford Puma ST. Фото: media.ford.com

Puma ST имеет четыре режима работы силового агрегата (Eco, Normal, Sport и Track), а также 2 режима работы системы стабилизации с возможностью ее отключения. В качестве опции можно заказать самоблокирующийся дифференциал Quaife и систему Launch Control.

От обычной Puma новинка отличается более жесткой спортивной подвеской с амортизаторами Hitachi и иными пружинами. Кроме того, автомобиль получил более мощную тормозную систему, собственные настройки рулевого управления и 19-дюймовые легкосплавные диски.

2021 Ford Puma ST. Фото: media.ford.com

Внешне отличить версию ST можно по аэродинамическому обвесу с большим задним спойлером. В салоне появились "ковши" Recaro с развитой боковой поддержкой и соответствующий декор.

2021 Ford Puma ST. Фото: media.ford.com

На спринт до первой "сотни" кроссовер тратит 6,7 с, а максимальная скорость достигает 220 км/ч. Европейские дилеры уже готовы принимать заказы на новинку, а стоимость в Великобритании стартует с отметки в 28 500 фунтов стерлингов (1 024 475 грн).

2021 Ford Puma ST. Фото: media.ford.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford отметила историческую победу GT40 выпуском спецверсии.