Ford представил новую коммерческую модель на базе Ranger

Компания Ford впервые представила новый вариант модели Ranger в виде шасси с кабиной, благодаря чему на базе модели можно создавать самые разнообразные спецверсии.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка обладает полноприводной трансмиссией, экономичным дизельным двигателем семейства EcoBlue и прочной рамной конструкцией шасси.

2021 Ford Ranger Chassis Cab media.ford.com

С таким арсеналом Ranger станет идеальной основой для установки на шасси специализированных кузовов для сервисных и ремонтных компаний, коммунальных служб или строительных организаций.

2021 Ford Ranger Chassis Cab media.ford.com

Новый Ranger получил рассчитанную на большие нагрузки рессорную заднюю подвеску, а максимальная полная масса автомобиля может достигать 3270 кг. Версия с однорядной кабиной позволяет устанавливать кузова длиной 2518 мм. Кроме того, новинка способна буксировать прицеп массой до 3500 кг.

2021 Ford Ranger Chassis Cab media.ford.com

Автомобиль обладает хорошей геометрической проходимостью благодаря коротким свесам. Глубина преодолеваемого брода может достигать 0,8 м, а дорожный просвет до переоборудования составляет 237 мм.

2021 Ford Ranger Chassis Cab media.ford.com

Под капотом новинки располагается 2-литровый дизельный двигатель EcoBlue мощностью 170 л.с., а крутящий момент достигает 420 Нм. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Заказы на новинку начнут принимать с января будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford представила электрический Transit.