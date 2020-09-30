Ford представил новинку семейства Transit

Компания Ford начала производство новой модели семейства Transit полной массой 5 тонн.

О этом сообщает пресс-служба производителя. За всю историю существования Ford Transit, новинка обладает самым мощным мотором и наибольшей грузоподъемностью.

5-тонный Transit усилит позиции Ford в сегменте фургонов, а дополнительные 300 кг, который этот автомобиль способен перевозить по сравнению с предшественником, позволят удовлетворить потребности более широкой клиентской аудитории. Этот автомобиль станет отличным выбором в качестве базовой модификации для создания самосвалов, карет скорой помощи, полицейских фургонов или микроавтобусов на 19 и более мест.

Ford предлагает в новой версии широкий ассортимент модификаций шасси с кабиной. Клиентам доступны 3 варианта колесной базы, 4 варианта длины рамы, а также кабины с одним или двумя рядами сидений. В зависимости от версии грузоподъемность шасси с кабиной составляет от 2558 до 2872 кг.

5-тонный Transit также доступен в виде цельнометаллического фургона "Jumbo" с высокой крышей грузоподъемностью до 2347 кг. Он имеет объем грузового отсека 15,1 м3, а длина багажного отделения составляет 4217 мм. Это позволяет разместить внутри до 5 стандартных поддонов. Новые усиленные крыша и борта, плоский пол и встроенная в задний бампер подножка облегчают процесс погрузки/выгрузки.

Все 5-тонные Transit оснащены приводом на задние колеса. Двухлитровий дизельный двигатель EcoBlue обладает мощностью 170 л.с., а крутящий момент достигает 405 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая "механика" или 10-ступенчатый "автомат".

Увеличение полной массы потребовало усиления конструкции механических компонентов новинки. В частности, автомобиль получил новые ступицы, колеса и задние шины с увеличенной до 205 мм шириной, а также модернизированные тормоза на задней оси. Кроме того, 5-тонный Transit первым среди европейских моделей Ford получил новый задний мост, рассчитанный на нагрузку до 3,5 тонн. При заказе 10-ступенчатой АКП на автомобиль устанавливается новая передняя ось, рассчитанная на нагрузку до 2100 кг (на 225 кг больше, чем в стандартной версии).

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