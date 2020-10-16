Ford Mustang Mach 1 дебютирует в европейской спецификации

На автошоу Goodwood SpeedWeek состоится европейский дебют лимитированной серии культового американского спорткара Ford Mustang.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. На "Неделе скорости", которая состоится в британском Гудвуде, будет представлена европейская версия Mustang Mach 1, ранее недоступная для покупателей "Старого Света".

2021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

От обычного Mustang версия Mach 1 отличается кузовом с дополнительными аэродинамическими элементами, форсированным 5-литровым V8, а также высокопроизводительной 6-ступенчатой "механикой".

2021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

Под капотом Mustang Mach 1 разместили 460-сильный бензиновый мотор 5.0 V8 с алюминиевым блоком и головкой цилиндров. Двигатель получил улучшенную систему охлаждения масла, систему впуска воздуха Open Air Induction System, новый впускной коллектор, 87-миллиметровые дроссельные заслонки от модели Shelby Mustang GT350, у нее же позаимствована настройка блока управления двигателем. В результате крутящий момент достигает 529 Нм при 4600 об/мин.

2021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

Кроме того, Mach 1 станет первым серийным Mustang для европейского рынка, который получит в свое распоряжение спортивную 6-ступенчатую механическую коробку передач Tremec, которая использует специальную технологию для плавного переключения передач. В качестве альтернативы покупатели смогут заказать 10-ступенчатый "автомат".

2021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

2021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

2021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

2021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

Автомобиль получил собственные настройки усилителя руля и подвески, магнитореологические амортизаторы MagneRide второго поколения, новые пружины и стабилизаторы. Благодаря всем эти изменениям Mach 1 является самой быстрой и динамичной версией серийного Mustang, когда-либо предлагавшегося в Европе.

2021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

Внешне Mustang Mach 1 напоминает своих легендарных предшественников 60- и 70-х годов прошлого века. Автомобиль украсили декоративными полосами, уникальным 19-дюймовыми легкосплавными дисками и фирменными логотипами. Покупатели смогут выбрать из 8 цветов кузова, а каждый экземпляр будет иметь табличку с индивидуальным номером экземпляра.

2021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

2021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

2021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

2021 Ford Mustang Mach 1 media.ford.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford представила спортивную версию кроссовера Puma ST.