Ford полностью электрифицирует свои автомобили в Европе до 2030 года

К 2030 году все легковые автомобили Ford в Европе будут с электрическими двигателями. Компания инвестирует $1 млрд в завод в Кельне, который станет первым ее предприятием по производство электромобилей на континенте.

Об этом говорится на сайте компании. Завод заработает в 2023 году. До 2026-го Ford создаст электрические версии всех своих легковых автомобилей в Европе, а к 2030 году две трети его коммерческих машин будут электрическими или гибридами.

До 2026-го Ford создаст электрические версии всех своих легковых автомобилей в Европе media.ford.com

В Ford говорят, что для них производство коммерческих автомобилей – это ключ к будущему росту и доходности, который поддерживается новыми продуктами и услугами и стратегическим союзом с Volkswagen и совместным предприятием Ford Otosan.

"Мы успешно реструктуризировали Ford of Europe и вернулись к прибыльности в четвертом квартале 2020 года. Теперь мы стремимся к полностью электрическому будущему в Европе", – заявили в компании.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Jaguar Land Rover в течение пяти лет перейдет на производство электромобилей. На это она будет инвестировать около 3,5 миллиардов долларов в год. Land Rover получит свою первую электрическую модель в 2024 году, а в следующем году все Jaguar будут полностью питаться от аккумуляторов.