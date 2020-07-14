Ford показал новый кроссовер для сурового бездорожья

Новый кроссовер Ford Bronco Sport 2021 полностью рассекречен. Автомобиль получил брутальный дизайн, практичный современный салон и мощные двигатели.

Квадратный дизайн – ключевая характеристика внешности Bronco Sport 2021. Фото: Ford

Основой для модели послужил Ford Kuga, но Бронко Спорт получился почти на 20 см короче, что поможет геометрической проходимости на бездорожье. Длина и ширина равняются 4387 и 2088 мм соответственно при колесной базе в 2670 мм.

Высота варьируется в диапазоне 1783-1890 мм в зависимости от модификации. По этой причине разнится и клиренс – от 198 до 224 мм. Глубина преодолеваемого брода 599 мм. Все версии модели будут предлагаться с полноприводной трансмиссией.

Новый Ford Bronco Sport построен на базе Kuga, но выглядит как внедорожник. Фото: Ford

Салон Bronco Sport 2021 кажется крепким и современным. Фото: Ford

На выбор покупатели получат бензиновые двигатели объемом 1,5 л (184 л.с. и 257 Нм) и 2 л (248 л.с. и 373 Нм). В паре – 8-ступенчатая автоматическая КПП.

Интересно, что в салоне на рулевом колесе нет привычного логотипа Ford – вместо него здесь гарцующий конь Bronco. Таким образом в компании решили напомнить каждому владельцу машины о том, что новый кроссовер Форд Бронко относится к отдельному суббренду.

Конструкторы предусмотрели розетки для мелкой электроники. Фото: Ford

Говоря о салоне Ford Bronco Sport 2021, стоит отметить огромное количество удобных и практичных решений. Розетки, крючки, карманы, боксы, липучки и петельки – все элементы представлены в изобилии для того, чтобы каждый путешественник сумел пристроить свой провиант. Это касается и городских жителей, ведь ни одна семья не откажется от дополнительных практичных решений внутри машины.

Внутри много органайзеров для различной мелочевки. Фото: Ford

Багажник Ford Bronco Sport отделан фактурным пластиком. Фото: Ford

На заднем ряду много места. Фото: Ford

На дороги первые внедорожники Ford Bronco Sport 2021 выедут до конца года. Стартовая цена – $28 155.

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