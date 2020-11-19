Ford подготовил к выставке SEMA целую гамму новинок

К ежегодной выставке тюнинга SEMA, которая проходит в Лас-Вегасе, компания Ford подготовила целую гамму интересных новинок.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В рамках виртуального шоу Ford Auto Nights компания представит пять новинок, созданных совместными усилиями подразделений Ford и специализированными тюнинговыми фирмами.

Ford Bronco Badlands Sasquatch 2-Door Concept media.ford.com

"Гвоздем" шоу станет вездеход Bronco Badlands Sasquatch 2-Door Concept, созданный на базе новейшего внедорожника компании. Автомобиль получил увеличенный клиренс, длинноходную усиленную подвеску, внедорожную резину и прочие доработки, позволяющие существенно повысить внедорожный потенциал новинки.

Ford Bronco Badlands Sasquatch 2-Door Concept media.ford.com

Ford Bronco Badlands Sasquatch 2-Door Concept media.ford.com

На смену заводским крыльям пришли легкосъемные панели из композитных материалов, а вместо обычных дверей установили облегченные с глубокими вырезами, напоминающими Bronco U13 Roadster первого поколения.

Ford Bronco Badlands Sasquatch 2-Door Concept media.ford.com

Изготовленные по технологии 3D-печати титановые элементы легче, но при этом, прочнее стальных или алюминиевых аналогов. Также на автомобиле установили многочисленное дополнительное оборудования, включая лебедку

MAD Bronco Sport Badlands – проект, созданный совместной с фирмой MAD Industries, специализирующейся на тюнинге автомобилей и мотоциклов. В основе лежит еще один новичок модельной гаммы Ford –Bronco Sport.

Ford MAD Bronco Sport Badlands media.ford.com

Создатели превратили обычный кроссовер в машину для путешественников. Помимо дополнительного оборудования в комплекте с автомобилем предлагается жилой прицеп с палаткой и необходимым инвентарем для любителей экстремального отдыха на природе.

Не остался без внимания самый продаваемый автомобиль в США – пикап Ford F-150. Версия Limited Hybrid SuperCrew создана при участии компании BDS Suspension. Автомобиль получил лифтованную подвеску, дополнительную защиту двигателя и трансмиссии, широкие колесные диски с внедорожной резиной, а также дополнительное оборудование для работы и отдыха, включая генератор Pro Power Onboard.

Ford Limited Hybrid SuperCrew media.ford.com

Ford Limited Hybrid SuperCrew media.ford.com

В будни он может использоваться для подключения инструментов и рабочего оборудования, а в выходные – использоваться на для подзарядки спортивного инвентаря, гаджетов или для питания бытовых приборов на пикнике.

Еще один пикап, но на этот раз хорошо известный в Украине Ford Ranger, в исполнении XLT Tremor SuperCrew предназначен для любителей активного отдыха.

Ford XLT Tremor SuperCrew media.ford.com

Ford XLT Tremor SuperCrew media.ford.com

Он получил различные аксессуары из линейки Ford Accessories и Ford Performance Parts, включая сэнд-треки и крепления для перевозки спортивного инвентаря.

А для любителей "зажечь резину" подразделение Ford Performance совместно с известным американским дрифтером Воном Гиттином-младшим подготовили дрифтовый электрический кроссовер Mustang Mach-E 1400. Уникальный автомобиль имеет в свое арсенале 7 (!) электромоторов, суммарной мощностью 1400 л.с.

Ford Mustang Mach-E 1400 media.ford.com

Ford Mustang Mach-E 1400 media.ford.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford начала выпуск кроссовера с запасом хода 1000 км.