Ford отказался от седанов в пользу кроссоверов и SUV

Американская компания Ford снимает с производства все седаны и сконцентрирует свои усилия на кроссоверах, пикапах и SUV.

Об этом интервью порталу FordAuthority заявил Кумар Галхотра, президент Ford North America и вице-президент Ford Motor Company. Несмотря на то, что седанов есть немало поклонников, очевидно, что большинство американцев отдают предпочтение кроссоверам и SUV.

Ford будет делать акценты на кроссоверах, внедорожниках и пикапах, а легковую гамму будут представлять спортивные Mustang и GT media.ford.com

"Cегмент седанов находится в упадке в течение очень долгого времени, и этот спад ускоряется в последние несколько лет, – комментирует Кумар Галхотра. – Поэтому мы приняли решение инвестировать в растущий сегмент, и предложить такие новинки, как Bronco, Mustang Mach-E и Bronco Sport, так что у нас будет много моделей, которые компенсируют уход седанов. Поскольку клиенты перестали покупатель седаны, не имело смысла продолжать инвестировать в создание и производство".

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За последние несколько месяцев седаны Ford один за другим покидали конвейер, начиная с Fiesta и Focus, затем Taurus и совсем недавно Fusion вместе с Lincoln MKZ. Аналогичным образом нынешний год станет последним и для Lincoln Continental. Таким образом, Mustang и GT остались единственными легковыми автомобилями в модельном ряду компании на североамериканском рынке.

Ford Bronco Sport media.ford.com

Как уже ранее рассказывал OBOZREVATEL, помимо Bronco, Bronco Sport и Mustang Mach-E, в скором времени в линейке Ford появится компактный пикап Maverick.