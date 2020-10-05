Ford неожиданно подарил новый автомобиль обычному парню
Компания Ford подарила рядовому американцу кроссовер Edge 2021 года. Автомобиль стал подарком для парня, который ежедневно совершает добрые дела.
Как сообщает Jalopnik, Родни Смит-младший путешествует по стране и помогает пожилым людям, ветеранам и одиноким пенсионерам ухаживать за газоном. Он косит траву, причем делает это совершенно бесплатно. Во время работы в Мичигане (штат, в котором находится штаб-квартира Ford) представители марки навестили парня и вручили ему в знак признательности ключи от нового "Эджа".
"Ваша самоотверженность не осталась незамеченной. Мы ценим то, что вы делаете для общества, и надеемся, что вам понравится новый автомобиль", – заявили в Ford.
До этого Родни Смит-младший передвигался по штатам на старом Ford Edge, который он приобрел в 2018 году с пробегом 93 тыс. км. За два года газонокосильщик наездил на автомобиле более полумиллиона километров. Теперь этот автомобиль "Форд" отремонтирует и передаст нуждающимся в благотворительных целях.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что буквально на днях Chevrolet подарил новый седан 104-летнему ветерану войны.