Ford и Google объединят усилия в области интернет-сервисов

Компании Ford и Google анонсировали уникальный стратегический альянс в области коммуникационных технологий и автономного управления.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В частности, Ford будет использовать Google Cloud в качестве основного "облачного" сервиса в автомобилях, а также опыт Google в области больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения.

Проект, который стартует в 2023 году, рассчитан на 6 лет, предусматривает использование на всех автомобилях концерна операционной системы на базе Android, приложений Google и встроенных сервисов.

В рамках соглашения предусмотрено создание совместной команды, получившей название Team Upshift, которая будет использовать весь накопленный двумя компаниями опыт и технологии. Это позволит не только повысить уровень безопасности на дорогах, но и расширит возможности пользователей Ford и Lincoln в области современных систем коммуникации, онлайн-сервисов и электронной торговли. Проект также предполагает совместную разработку навигационных систем, основанных на данных в реальном времени, развития систем голосового управления, а также развлекательных приложений.

В частности, благодаря Google Assistant, водитель сможет активнее использовать голосовое управление, не отвлекаясь от дороги и не снимая рук с руля. Карты Google Maps обеспечат водителя всей оперативной информацией о ситуации на дороге, оптимальном маршруте и трафике. В свою очередь, благодаря Google Play, водитель и его спутники получат доступ к музыке, аудиокнигам, подкастам и прочему развлекательному контенту, выбор и управление которым также можно будет осуществлять с помощью голосовых команд.

Открытая платформа Android позволит компании Ford совместно с другими производителями создавать новые приложения для автомобилей с учетом персональных предпочтений пользователей.

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