Ford и даже BMW: какие авто полиция РФ выбрасывает на свалку

В сети появились эксклюзивные фото одной из автомобильных свалок России. На них можно увидеть ряд интересных машин, которые когда-то находились на службе у правоохранителей, но теперь оказались выброшенными.

На свалке насчитывается примерно с десяток милицейских и полицейских автомобилей, от некоторых из них остались лишь кузова, хотя есть и такие, которые выглядят вполне целыми.

Списанные авто полиции РФ carakoom.com

Среди "представленных" машин есть Ford Focus еще первого поколения и даже легендарная BMW 3-Серии в кузове Е46. Остальные же экземпляры это в основном ВАЗы (в том числе, Нивы и Самары), Газели и УАЗы.

Списанные авто полиции РФ carakoom.com

Списанные авто полиции РФ carakoom.com

Также на этом кладбище затесалось пару эксклюзивов, которым, очевидно, правильнее было бы находиться в музее – BMW 5-серии E34 в милицейской ливрее и РАФ-2203 в редкой желто-красном окрасе (скорая помощь СССР).

Списанные авто полиции РФ carakoom.com

Списанные авто полиции РФ carakoom.com

Списанные авто полиции РФ carakoom.com

Списанные авто полиции РФ carakoom.com

Списанные авто полиции РФ carakoom.com

Списанные авто полиции РФ carakoom.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал фотографии новых электромобилей Volkswagen, которые уже как несколько месяцев хранятся под открытым небом.Также из тематического – недавно за океаном был найден автосалон с новыми авто, которые бросили ещё 30 лет назад.

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