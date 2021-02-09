Ford GT получил новую версию Studio Collection

Компания Ford представила первый экземпляр суперкара Ford GT в эксклюзивной версии Studio Collection.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В августе прошлого года компания представила суперкар GT Heritage Edition, а также анонсировала стайлинг пакет Studio Collection, который позволит максимально персонализировать модель и подобрать опции для самых требовательных клиентов.

Пришло время продемонстрировать первый экземпляр купе, выполненном с использованием опций Studio Collection. Одной из них является оригинальная окраска машины, ставшая результатом коллаборации между Ford Performance и канадской компанией Multimatic.

Ford окрашен в черный цвет оттенка Shadow Black и украшен яркими оранжевыми полосами Competition Orange, которые используются на капоте, крыльях, крыше и задней панели кузова среднемоторного суперкара. Также автомобиль получил черные 20-дюймовые легкосплавные диски, сквозь ажурный рисунок которых видны ярко-красные суппорта тормозных механизмов Brembo.

В этом году компания Ford планирует изготовить всего 20 экземпляров GT Studio Collection и еще столько же – в следующем. Покупатели смогут выбирать из 7 базовых цветов кузова, но за дополнительную плату можно заказать машину любого цвета.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ford презентовал новое поколение пикапа F-150 Raptor.