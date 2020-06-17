Ford Focus ST обзавелся 7-ступенчатым 'автоматом'

Для покупателей Ford Focus ST компания подготовила новую опцию – 7-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

В июля нынешнего года поклонники спортивной версии Focus ST получат возможность выбирать между 6-ступенчатой "механикой" и 7-ступенчатым "автоматом". Автомобиль будет предложен с 2,3-литровым 280-сильным бензиновым мотором EcoBoost как в кузове хэтчбек, так и универсал. Стоимость новинки составит $43798 или $45565 соответственно. Новая трансмиссия обойдется на $1830 дороже чем предлагаемая ранее безальтернативная "механика".

2021 Ford Focus ST отныне можно заказать с "автоматом"

Что же касается технических характеристик, то новинка оказалась менее динамичной – на спринт от 0 до 100 км/ч хэтчбеку с "автоматом" потребуется 6 секунд, что на 0,3 дольше, чем у версии с "механикой". А вот максимальная скорость сохранилась без изменений – электронный "ошейник" не позволит разогнаться свыше 250 км/ч. По данным производителя, использование новой трансмиссии никак не скажется на "аппетите" новинки. Заявленный средний расход бензинового Focus ST по циклу WLTP составляет 8,2 л/100 км.

2021 Ford Focus ST

7-ступенчатая коробка передач управляется небольшим цилиндрическим контроллером, знакомым по другим версиям модели, или подрулевыми "лепестками". Как и в версии с "механикой", у новинки есть режим Sport, активируемый кнопкой на руле.

Управление 7-ступенчатой АКП осуществляется цилиндрическим контроллером или подрулевыми "лепестками"

А вот поклонники дизельных моторов пока вынуждены ограничиться исключительно 6-ступенчатой "механикой". Напомним, что Ford Focus ST может оснащаться 2-литровым турбодизелем семейства EcoBlue, который развивает мощность 190 л.с. и обладает крутящим моментом 400 Нм.

Ford Focus ST с дизельным мотором комплектуется исключительно 6-ступенчатой "механикой"

С таким тандемом хэтчбеку требуется на разгон до первой "сотни" 7,6 с, а универсал выполнит это упражнение на 0,1 с медленнее. Максимальная скорость дизельного хот-хэтча достигает 219 км/ч.

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