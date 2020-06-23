Ford Focus получил две гибридных версии

В рамках стратегии электрификации компания Ford расширяет семейство гибридных моделей, а также подготовила новые интересные опции для популярной модели Focus.

Не так давно компания представила компактную модель Fiesta с гибридным силовым агрегатом, а теперь два гибридных варианта стало доступны для модели Focus. Новинки будут доступны для покупателей в Европе.

2021 Ford Focus. Фото: media.ford.com

В состав "мягкого" гибрида входит 48-вольтовая бортовая электросистема, стартер-генератор с ременным приводом, компактная литий-ионная батарея с воздушным охлаждением и 1-литровый мотор EcoBoost. Гибрид предлагается в двух вариантах мощности – 125 л.с. или 155 л.с.

2021 Ford Focus. Фото: media.ford.com

155-сильная версия на 17% экономичнее обычной версии с 3-цилиндровым 1,5-литровым 150-сильным мотором EcoBoost и 6-ступенчатой "механикой". По данным производителя, средний расход топлива у гибрида составляет 4,1 л/100 км.

Стартер-генератор не только обеспечивает функцию "старт-стопа", но и позволяет накапливать энергию торможения, подзаряжая литий-ионную батарею. Также стартер-генератор помогает ДВС при движении в потоке и во время разгона.

2021 Ford Focus. Фото: media.ford.com

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Помимо новых гибридов Ford Focus 2021 модельного года продолжает комплектоваться турбодизелями семейства EcoBlue – 120-сильным 1,5-литровым и 150-сильным 2-литровым. Обе версии предлагаются как с 6-ступенчатой "механикой", так и с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

2021 Ford Focus. Фото: media.ford.com

Покупатели, которые по какой-то причине не хотят гибридный силовой агрегат, могут остановить свой выбор на бензиновой 125-сильной версии с 1-литровым мотором EcoBoost, который можно заказать с 6-ступенчатой "механикой", так и с 8-диапазонным "автоматом".

2021 Ford Focus. Фото: media.ford.com

Кроме того, Ford Focus 2021 получил цифровую 12,3-дюймовую приборную панель, проекционный экран, систему FordPass Connect, а также расширенный функционал информационно-развлекательной системы. Новый пакет Focus Connected включает беспроводную зарядку, SYNC 3 с навигацией, адаптивный круиз-контроль, передние и задние парковочные сенсоры, а также камеру заднего вида.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford подготовила новую версию модели Focus.