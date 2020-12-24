Водитель старой 'Фиесты' протаранил Lamborghini Aventador и сбежал с места ДТП

В Великобритании на днях произошло нетипичное ДТП – в одном из населенных пунктов столкнулись Lamborghini Aventador SV и Ford Fiesta старого поколения. Момент удара был зафиксирован как минимум двумя камерами, а кульминацией стало то, что водитель хетча Ford скрылся с места аварии.

Как пишет Car Buzz, столкновение произошло в тот момент, когда водитель Lamborghini Aventador намеревался повернуть налево на перекрестке после включения сигнала поворота и замедления для безопасного выполнения маневра. Но похоже, что другой автомобилист, ехавший сзади на Ford Fiesta, не обратил внимание на впереди стоящий суперкар либо же, наоборот, отвлекся на его яркую внешность, из-за чего не сбавил скорость и въехал в заднюю часть итальянской машины. Когда он понял, что натворил, то решил убежать с места происшествия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Теперь владелец ищет Lamborghini неосознанного водителя и обещает вознаграждение любому, кто поможет найти водителя "Фиесты". Из хорошего – машина не сильно пострадала, поэтому вскоре она должна вернуться на дороги.

Впрочем, ремонт в любом случае будет недешевым, учитывая, что речь идет об итальянском суперкаре, рыночная стоимость которого составляет 200 000 долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL: