Флагманский Lexus LS обновили и доработали

Компания Lexus представила официальные фото и информацию о своем обновленном флагманском седане Lexus LS.

Напомним, что пятое поколение модели дебютировало в 2017 году и сейчас подверглось плановому обновлению. Помимо апгрейда салона и экстерьера, инженеры сконцентрировали свое внимание на удобстве, акустическом комфорте и динамике.

2021 Lexus LS. Фото: lexus.com

В процессе ресталинга Lexus LS получил новую переднюю панель с тройными фарами и L-образными ДХО, иной передний бампер с крупными воздухозаборниками по бокам, хромированные вставки по краям и тонированную облицовку радиатора.

Сзади изменения менее заметные: автомобиль получил новую светотехнику и черные глянцевые элементы декора. Для версии F Sport подготовили новые 20-дюймовые диски и индивидуальный вариант облицовки радиатора.

2021 Lexus LS. Фото: lexus.com

2021 Lexus LS. Фото: lexus.com

В салоне центральное место занимает новый 12,3-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, которая поддерживает приложения SmartDeviceLink, Apple CarPlay и Android Auto. Кнопки на руле и центральной консоли стали черными, а также на центральной панели появились кнопки подогрева сидений и руля. Покупателям будут предложены новые более комфортабельные сиденья, а также широкая палитра цветов и материалов отделки салона, призванных подчеркнуть премиальный статус модели.

2021 Lexus LS. Фото: lexus.com

Новые элементы адаптивной регулируемой подвески позволили повысить уровень ездового комфорта. Для снижения вибраций, передаваемых на кузов, были установлены новые подушки крепления двигателя. Улучшить акустический комфорт в салоне позволили новые настройки систем Active Noise Control и Engine Sound Enhancement, а на гибридной версии также изменены настройки мотора.

2021 Lexus LS. Фото: lexus.com

На гибридной версии Lexus LS 500h перенастроили модуль управления батареей, чтобы повысить эффективность при разгоне. Для этих же целей на LS 500 изменили настройки работы двигателя и трансмиссии.

2021 Lexus LS. Фото: lexus.com

Еще одним важным улучшением обновленной модели стала комплексная система помощи водителю AI-powered Lexus Teammate. Система Advanced Drive помогает удерживать авто в полосе, контролировать дистанцию, а также выполнять различные маневры, при движении по скоростным магистралям. Система Advanced Park с помощью камер и ультразвуковых датчиков позволяет автоматически припарковать авто. Среди других новых опций – больше цифровое зеркало заднего вида и система автоматического переключения дальнего света BladeScan AHS.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lexus показала новую модель.