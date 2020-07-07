Флагманский Lexus LS обновили и доработали
Компания Lexus представила официальные фото и информацию о своем обновленном флагманском седане Lexus LS.
Напомним, что пятое поколение модели дебютировало в 2017 году и сейчас подверглось плановому обновлению. Помимо апгрейда салона и экстерьера, инженеры сконцентрировали свое внимание на удобстве, акустическом комфорте и динамике.
В процессе ресталинга Lexus LS получил новую переднюю панель с тройными фарами и L-образными ДХО, иной передний бампер с крупными воздухозаборниками по бокам, хромированные вставки по краям и тонированную облицовку радиатора.
Сзади изменения менее заметные: автомобиль получил новую светотехнику и черные глянцевые элементы декора. Для версии F Sport подготовили новые 20-дюймовые диски и индивидуальный вариант облицовки радиатора.
В салоне центральное место занимает новый 12,3-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, которая поддерживает приложения SmartDeviceLink, Apple CarPlay и Android Auto. Кнопки на руле и центральной консоли стали черными, а также на центральной панели появились кнопки подогрева сидений и руля. Покупателям будут предложены новые более комфортабельные сиденья, а также широкая палитра цветов и материалов отделки салона, призванных подчеркнуть премиальный статус модели.
Новые элементы адаптивной регулируемой подвески позволили повысить уровень ездового комфорта. Для снижения вибраций, передаваемых на кузов, были установлены новые подушки крепления двигателя. Улучшить акустический комфорт в салоне позволили новые настройки систем Active Noise Control и Engine Sound Enhancement, а на гибридной версии также изменены настройки мотора.
На гибридной версии Lexus LS 500h перенастроили модуль управления батареей, чтобы повысить эффективность при разгоне. Для этих же целей на LS 500 изменили настройки работы двигателя и трансмиссии.
Еще одним важным улучшением обновленной модели стала комплексная система помощи водителю AI-powered Lexus Teammate. Система Advanced Drive помогает удерживать авто в полосе, контролировать дистанцию, а также выполнять различные маневры, при движении по скоростным магистралям. Система Advanced Park с помощью камер и ультразвуковых датчиков позволяет автоматически припарковать авто. Среди других новых опций – больше цифровое зеркало заднего вида и система автоматического переключения дальнего света BladeScan AHS.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lexus показала новую модель.