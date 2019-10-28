Fisker намерен побороться с Tesla Model Y

Первый экземпляр нового SUV от Fisker презентуют в декабре нынешнего года.

Об этом сообщает портал Carscoops. Новый электрический кроссовер намерен составить конкуренцию Tesla Model Y. Презентация прототипа намечена на декабрь, а продажи серийной модели запланированы на вторую половину 2021 года.

Электрический кроссовер Fisker fiskerinc.com

По данным производителя, стоимость кроссовера определена на уровне 40 тысяч долларов. В движение электромобиль будут приводить два электромотора, каждый из которых будет вращать свою пару колес. Питание для них обеспечит батарея емкостью 80 кВт-ч, которая позволит преодолевать на одной зарядке до 400 км.

Электрический кроссовер Fisker fiskerinc.com

Среди интересных особенностей новинки – большая панорманая крыша с солнечными элементами и сдвижным люком, 22-дюймовые колесные диски оригинального дизайна, а также полностью светодиодная светотехника. В компании обещают, что кроссовер станет первым из трех электромобилей компании, производство которых будет налажено в ближайшие несколько лет.

Электрический кроссовер Fisker fiskerinc.com

Электрический кроссовер Fisker fiskerinc.com

Как уже писал OBOZREVATEL, компания Renault предложит европейским покупателям компактный электрический кроссовер.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!