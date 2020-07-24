Fiat против BMW: почему старый автомобиль — это плохо

Какими бы привлекательными не были старые автомобили, у них есть один большой недостаток – безопасность. И ниже представленное видео демонстрирует это наглядно.

Для некоторых водителей старые автомобили являются компромиссным средством передвижения – в основном по причине своей простоты, надежности и дешевезны (хотя некоторые благодаря таким машинам просто ностальгируют). Однако они плохо защищают как водителя, так и пассажиров. За последние двадцать лет автопроизводители добились кардинальных успехов в области безопасности. Но если углубится в далекое прошлое, разница станет еще более очевидной.

Особенно если в аварию пропадают модели разных классов и возрастов. Именно такое ДТП смоделировано в краш-тесте, видео которого было недавно опубликовано на YouTube.

Небольшой городской автомобиль 1980-х годов Fiat Uno загрузили манекенами и поклажей на 210 кг, после чего на скорости 90 км/ч его столкнули с более современным универсалом BMW 5-Series (причем "баварец" был в полицейском исполнении). Результат? Кузов и ходовая Фиата сильно деформировались, у него в буквальном смысле слова исчезла передняя часть. Что касается BMW, большая часть энергии была поглощена бампером, поэтому у него от удара даже не разбилось заднее стекло.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как насколько бортовой компьютер автомобиля обманывает с расходом топлива.