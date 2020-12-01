FIAT обновил модель Tipo и добавил новую версию Cross

Итальянский концерн FIAT презентовал обновленное семейство Tipo, которое помимо изменений в дизайне и технологиях дополнили новой версией Tipo Cross.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новое семейство будет состоять из двух модификаций – Life и Cross. Первая будет доступна с тремя кузовами – седан, 5-дверный хэтчбек и универсал, а также в трех комплектациях – Tipo, Life и City Life.

Tipo Life будет представлено в трех кузовах media.fcaemea.com

Во второй будут две комплектации – City Cross и Cross, а кузов будет только один – универсал.

У Tipo Cross только один вариант кузова – универсал media.fcaemea.com

Семейство Tipo получило обновленную внешность, которая стала современнее и элегантнее. Новинка отличается иным оформлением передней части кузова, новыми светодиодными фарами, облицовкой радиатора и бампером, а также несет новый логотип бренда. Кроме того, для семейства разработали новый дизайн легкосплавных 16- и 17-дюймовых дисков.

2021 FIAT Tipo media.fcaemea.com

2021 FIAT Tipo media.fcaemea.com

2021 FIAT Tipo media.fcaemea.com

Салон полностью переработали и дополнили новыми рулевым колесом и сиденьями, цифровой шкалой приборов с 7-дюймовым дисплеем и информационно-развлекательную систему UConnect 5 с 10,25-дюймовым сенсорным экраном. Также расширена палитра цветов и материалов отделки.

FIAT Tipo получил цифровую шкалу приборов media.fcaemea.com

2021 FIAT Tipo media.fcaemea.com

С учетом стабильного роста популярности кроссоверов, в компании приняли решение расширить семейство "внедорожной" версией Tipo Cross. Автомобиль будет предложен только с кузовом универсал, а от обычного Tipo SW его отличает защитный обвес по периметру кузова, увеличенный на 40 мм клиренс, иная решетка радиатора и другие бамперы.

2021 FIAT Tipo Cross media.fcaemea.com

Помимо этого, для нового Tipo подготовили расширенный пакет электронных помощников водителя – Advance Driver-Assistance Systems (ADAS). В него вошли системы распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, контроля за рядностью, автоматического переключения света фар, контроля за "слепыми" зонами. Кроме того, в списке опций есть датчики парковки, система бесключевого доступа и запуска мотора и возможность беспроводной зарядки смартфона.

2021 FIAT Tipo Cross media.fcaemea.com

Для нового Tipo подготовили несколько двигателей на выбор. В их числе, новый 100-сильный трехцилиндровый двигатель 1.0 GSE T3 обеспечивает максимальный крутящий момент 190 Нм уже при 1500 об/мин. Поклонникам дизельных моторов адресованы два силовых агрегата семейства Multijet – мощностью 95 и 130 л.с., которые соответствуют последним экологическим стандартам.

2021 FIAT Tipo Cross media.fcaemea.com

Напомним, что FIAT Tipo дебютировала в 2016 году и с тех пор разошлась по миру тиражом порядка 670 тысяч экземпляров. На долю модели приходится 70% всех продаж бренда за пределами Италии.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL,