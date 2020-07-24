FIAT готовит два новых SUV и вариатор CVT

Компания FIAT планирует расширить модельную гамму своих кроссоверов, а также предложить новые опции. Об этом сообщат бразильский портал Carros.

В Бразилии, где итальянская компания уверенно занимает четвертое место по продажам, FIAT планирует представить несколько новых SUV. Так, в следующем году покупателям будет предложена новая модель, построенная на платформе пикапа Toro.

FIAT Toro. Фото: fiat.com.br

Кроссовер получит 7-местный кузов, новый турбированный мотор и вариатор CVT. Прообразом будущего SUV станет представленный в 2018 году прототип FIAT Fastback.

Концептуальный FIAT Fastback. Фото: fiat.com.br

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Второй SUV от Fiat будет использовать платформу моделей Argo/Cronos и получит агрессивную внешность, созданную командой дизайнеров под руководством Клебера Сильвы. Основным конкурентом для новинки станет кроссовер VW Nivus. Дебют новинки ожидается в 2022 году. Под капотом будет располагаться 3-цилиндровый 1-литровый турбомотор мощностью 105 л.с.

FIAT Argo. Фото: fiat.com.br

Также в Fiat подтвердили, что новые модели получат современную мультимедийную систему UConnect 7 с беспроводным подключение смартфонов и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания FIAT показала новый пикап.