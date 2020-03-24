Fiat Chrysler изготовит миллион масок в месяц для защиты от коронавируса

В связи с быстрым распространением случаев коронавируса по всему миру Fiat Chrysler Automobiles займется производством масок для лица.

Об этом сообщает пресс-служба концерна. Ежемесячно планируется производить миллион масок. Они будут переданы медучреждениям, полицейским, пожарным и другим лицам, оказывающим первую медицинскую помощь в США, Канаде и Мексике.

Маски будут переданы в больницы, а также работникам спецподразделений media.fcanorthamerica.com

После старта производства маски будут распределяться в первую очередь в те регионы, где наблюдаются вспышки инфекции. Процесс будет координироваться с городскими, региональными и национальными властями.

Согласно отчету Центра по контролю и профилактике заболеваний от 23 марта, в США было подтверждено 33 404 случая заболевания COVID-19 с 400 смертельными исходами. 32 416 случаев все еще исследуются.

Как писал ранее OBOZREVATEL, автопроизводители по всему миру активно включаются в борьбу с коронавирусом.

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