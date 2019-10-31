Две крупнейшие автокомпании объединятся: чего ждать от "сделки века"

Автомобильные бренды Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Chrysler, Jeep объединяются с Peugeot, Citroen, Opel и DS в единый мегаконцерн. Это подарит FCA и PSA новые возможности в развитии электромобилей, кроссоверов и перспективных технологий.

OBOZREVATEL разобрался в перспективах, которые открывает объединение двух автомобильных гигантов: как усилятся позиции на рынке, какие автомобили появятся и что будет с развитием автопилота. О слиянии уже сообщили представители компаний в пресс-релизе.

Fiat 500 и Opel Corsa могут технически превратиться в один автомобиль

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Ожидается, что суммарная стоимость нового крупного концерна составит около 46 млрд долларов, а общее количество реализуемых автомобилей позволит FCA и PSA занять четвертое место после Volkswagen AG, Renault-Nissan-Mitsubishi и Toyota Motor.

Сперва стоит отметить, что конкретных деталей сделки пока нет. Менеджеры Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA избегают громких заявлений, ведь успешность переговоров до последнего была под вопросом.

Семейный кроссовер Peugeot 5008 может получить эмблему Fiat peugeot.com

В первую очередь это связано с тем, что несколько месяцев назад FCA планировал объединиться с Renault, которая для этого должна была отделиться от Nissan и Mitsubishi. Французское правительство заблокировало сделку.

Теперь в фокусе итало-американского концерна объединение с PSA, которая в 2017 году приобрела у General Motors убыточный Opel и менее чем за два года сумела вывести немецкий автомобильный бренд "в плюс". В первую очередь это связано с оптимизацией разработки и производства новых моделей, что позволяет экономить огромное количество ресурсов.

Почти все модели "Опель" быстро перевели на платформы и двигатели Peugeot-Citroen – так появились кроссоверы Opel Grandland X (в качестве основы – Peugeot 3008) и Crossland X (Peugeot 2008). Кроме того, новые электромобили Opel Corsa-e и Peugeot e-208 также являются результатом оптимизации, которая позволяет как минимум дважды использовать один набор агрегатов.

Новый электромобиль Peugeot e-208 поделится платформой и мотором с другими моделями peugeot.com

Именно эта тема в первую очередь интересует представителей FCA. Ведь единственный массовый электромобиль концерна на данный момент – Fiat 500e, который уступает многим соперникам в запасе хода. Компании остро необходима готовая технология адаптированного к повседневной эксплуатации электрического привода, которая есть у PSA.

Другой важный вопрос – кроссоверы. "Фиат" зарекомендовал себя как производитель преимущественно компактных городских авто. Тот же "Крайслер", напротив, предлагает крупные и тяжелые бензиновые авто. Этим брендам необходимы среднеразмерные и относительно недорогие кроссоверы, которые продолжают отвоевывать рыночные позиции у традиционных седанов и хэтчбеков.

Opel Grandland X – удачный пример использования готовых компонентов opel.com

Упомянутый ранее Peugeot 3008 и его более вместительная версия на семь посадочных мест Peugeot 5008 могут выступить в качестве доноров для новых моделей. Не стоит забывать, что концерн PSA, кроме прочего, продолжает искать возможности выхода на рынок США. Нетрудно догадаться, что дилерская сеть Fiat и Chrysler станет отличным трамплином для экспансии. Заинтересуются ли американские покупатели рафинированными европейскими авто – пока открытый вопрос.

Современные тенденции подразумевают не только электрификацию, но и автоматизацию работы автомобиля. Интеллектуальные системы пилотирования, которые стремятся минимизировать роль водителя, есть почти у всех автомобильных компаний.

Chrysler занят испытаниями системы автономного вождения chrysler.com

Но разработка подобных систем влечет за собой слишком высокие расходы. Именно поэтому объединение нескольких брендов – логичное решение в развитии технологического сектора. Chrysler в последнее время активно развивает это направление, но дополнительные ресурсы, которые могут предложить специалисты Groupe PSA, конечно, будут очень кстати.

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