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31 октября • обновлено в 13:56
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Две крупнейшие автокомпании объединятся: чего ждать от "сделки века"

3.3т Читать материал на украинском

Автомобильные бренды Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Chrysler, Jeep объединяются с Peugeot, Citroen, Opel и DS в единый мегаконцерн. Это подарит FCA и PSA новые возможности в развитии электромобилей, кроссоверов и перспективных технологий.

OBOZREVATEL разобрался в перспективах, которые открывает объединение двух автомобильных гигантов: как усилятся позиции на рынке, какие автомобили появятся и что будет с развитием автопилота. О слиянии уже сообщили представители компаний в пресс-релизе.

Fiat 500 и Opel Corsa могут технически превратиться в один автомобиль

Fiat 500 и Opel Corsa могут технически превратиться в один автомобиль

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Ожидается, что суммарная стоимость нового крупного концерна составит около 46 млрд долларов, а общее количество реализуемых автомобилей позволит FCA и PSA занять четвертое место после Volkswagen AG, Renault-Nissan-Mitsubishi и Toyota Motor.

Сперва стоит отметить, что конкретных деталей сделки пока нет. Менеджеры Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA избегают громких заявлений, ведь успешность переговоров до последнего была под вопросом.

Семейный кроссовер Peugeot 5008 может получить эмблему Fiat

Семейный кроссовер Peugeot 5008 может получить эмблему Fiat

peugeot.com

В первую очередь это связано с тем, что несколько месяцев назад FCA планировал объединиться с Renault, которая для этого должна была отделиться от Nissan и Mitsubishi. Французское правительство заблокировало сделку.

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Теперь в фокусе итало-американского концерна объединение с PSA, которая в 2017 году приобрела у General Motors убыточный Opel и менее чем за два года сумела вывести немецкий автомобильный бренд "в плюс". В первую очередь это связано с оптимизацией разработки и производства новых моделей, что позволяет экономить огромное количество ресурсов.

Почти все модели "Опель" быстро перевели на платформы и двигатели Peugeot-Citroen – так появились кроссоверы Opel Grandland X (в качестве основы – Peugeot 3008) и Crossland X (Peugeot 2008). Кроме того, новые электромобили Opel Corsa-e и Peugeot e-208 также являются результатом оптимизации, которая позволяет как минимум дважды использовать один набор агрегатов.

Новый электромобиль Peugeot e-208 поделится платформой и мотором с другими моделями

Новый электромобиль Peugeot e-208 поделится платформой и мотором с другими моделями

peugeot.com

Именно эта тема в первую очередь интересует представителей FCA. Ведь единственный массовый электромобиль концерна на данный момент – Fiat 500e, который уступает многим соперникам в запасе хода. Компании остро необходима готовая технология адаптированного к повседневной эксплуатации электрического привода, которая есть у PSA.

Другой важный вопрос – кроссоверы. "Фиат" зарекомендовал себя как производитель преимущественно компактных городских авто. Тот же "Крайслер", напротив, предлагает крупные и тяжелые бензиновые авто. Этим брендам необходимы среднеразмерные и относительно недорогие кроссоверы, которые продолжают отвоевывать рыночные позиции у традиционных седанов и хэтчбеков.

Opel Grandland X – удачный пример использования готовых компонентов

Opel Grandland X – удачный пример использования готовых компонентов

opel.com

Упомянутый ранее Peugeot 3008 и его более вместительная версия на семь посадочных мест Peugeot 5008 могут выступить в качестве доноров для новых моделей. Не стоит забывать, что концерн PSA, кроме прочего, продолжает искать возможности выхода на рынок США. Нетрудно догадаться, что дилерская сеть Fiat и Chrysler станет отличным трамплином для экспансии. Заинтересуются ли американские покупатели рафинированными европейскими авто – пока открытый вопрос.

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Современные тенденции подразумевают не только электрификацию, но и автоматизацию работы автомобиля. Интеллектуальные системы пилотирования, которые стремятся минимизировать роль водителя, есть почти у всех автомобильных компаний.

Chrysler занят испытаниями системы автономного вождения

Chrysler занят испытаниями системы автономного вождения

chrysler.com

Но разработка подобных систем влечет за собой слишком высокие расходы. Именно поэтому объединение нескольких брендов – логичное решение в развитии технологического сектора. Chrysler в последнее время активно развивает это направление, но дополнительные ресурсы, которые могут предложить специалисты Groupe PSA, конечно, будут очень кстати.

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Новости автомира
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