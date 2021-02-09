Ferrari из снега создали в Литве

Литовские энтузиасты суперкаров вылепили из снега копию Ferrari LaFerrari в масштабе 1:1.

Об этом сообщает портал Delfi. Доната и Эрвинас Бугиене, живущие в Паневежском уезде, не ожидали, что они привлекут к себе такое внимание после того, как поделились фотографиями Ferrari, появившимися во дворе.

Первначально автомобиль был белым с черными акцентами delfi.lt

Как рассказала Доната, на создание необычной копии суперкара ее мужа вдохновило большое количество свободного времени. "Муж решил стать обладателем "настоящего" Ferrari. Поскольку здесь нет карантина и мало активности, у него, по крайней мере, был целый день", – рассказывает Доната.

Благодаря тщательной проработке кузова автомобиль из снега получился очень натуралистичным delfi.lt

Благодаря тщательной проработке кузова автомобиль из снега получился очень натуралистичным. Помимо формы, Эрвинас покрасил модель с помощью экологически безвредной краски в традиционный для итальянских суперкаров красный цвет, а черным выделил решетку радиатора, крышу и другие элементы конструкции.

Помимо проработки формы, Эрвинас покрасил модель в традиционный для итальянских суперкаров красный цвет delfi.lt

У машины четко выделены колеса, передний сплиттер, а также характерный задний бампер с выхлопными патрубками. Кроме того, на капоте появилась фирменная эмблема марки.

У машины четко выделены колеса, передний сплиттер, а также характерный задний бампер с выхлопными патрубками delfi.lt

Публикация фотографий в социальных сетях вызвала восхищение пользователей. По их словам, действительно можно подумать, что в Литве на снегу стоит настоящий Ferrari. Правда, после нескольких снежных дней Ferrari "спряталась" под очень толстым слоем снега.

Напомним, что Ferrari LaFerrari изготовлена тиражом всего 499 экземпляров, стоимостью от $2,2 млн. Причем все машины были распроданы еще до премьеры новинки на автошоу в Женеве в марте 2013 года.

Купе LaFerrari изготовлен тиражом всего 499 экземпляров

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