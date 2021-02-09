Ferrari из снега создали в Литве

Литовские энтузиасты суперкаров вылепили из снега копию Ferrari LaFerrari в масштабе 1:1.

Об этом сообщает портал Delfi. Доната и Эрвинас Бугиене, живущие в Паневежском уезде, не ожидали, что они привлекут к себе такое внимание после того, как поделились фотографиями Ferrari, появившимися во дворе.

Как рассказала Доната, на создание необычной копии суперкара ее мужа вдохновило большое количество свободного времени. "Муж решил стать обладателем "настоящего" Ferrari. Поскольку здесь нет карантина и мало активности, у него, по крайней мере, был целый день", – рассказывает Доната.

Благодаря тщательной проработке кузова автомобиль из снега получился очень натуралистичным. Помимо формы, Эрвинас покрасил модель с помощью экологически безвредной краски в традиционный для итальянских суперкаров красный цвет, а черным выделил решетку радиатора, крышу и другие элементы конструкции.

У машины четко выделены колеса, передний сплиттер, а также характерный задний бампер с выхлопными патрубками. Кроме того, на капоте появилась фирменная эмблема марки.

Публикация фотографий в социальных сетях вызвала восхищение пользователей. По их словам, действительно можно подумать, что в Литве на снегу стоит настоящий Ferrari. Правда, после нескольких снежных дней Ferrari "спряталась" под очень толстым слоем снега.

Напомним, что Ferrari LaFerrari изготовлена тиражом всего 499 экземпляров, стоимостью от $2,2 млн. Причем все машины были распроданы еще до премьеры новинки на автошоу в Женеве в марте 2013 года.

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