Ferrari F355 Spider звезды NBA выставили на продажу

На аукционе выставили на продажу Ferrari F355 Spider 1998 года известного баскетболиста NBA Шакила О’Нила.

Об этом сообщает BringaTrailer. Уникальность данного экземпляра спорткара заключается в том, что автомобиль был переделан, ведь рост баскетболиста достигает 216 см. Чтобы поместиться в салоне итальянского спорткара топливный бак, который находился за сиденьями, пришлось переместить вперед под капот (чтобы посмотреть видео доскролльте новость до конца).

Кроме того, автомобиль лишился механизма привода тента, а вместо него установили оригинальную декоративную панель. Также пришлось заменить штатные сиденья на анатомические "ковши" Ractive с двухцветной отделкой и символикой "Супермена" на подголовнике.

F355 Spider оснащен 19-дюймовыми дисками Giovanna, тормозами Brembo и аудиосистемой Alpine. В движение среднемоторный родстер приводит атмосферный 3,5-литровый V8 мощностью 375 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатым "автоматом". Автомобиль способен развивать скорость до 295 км/ч, а отметку 100 стрелка спидометра преодолеет спустя 5 секунд после старта.

Автомобиль предлагается без резерва стоимости, так что победит тот, кто последним предложит свою ставку. На одометре машины всего 11887 км, что для ее возраста достаточно скромный показатель.

На данный момент стоимость достигла отметки $46000, но к концу торгов, которые закончатся 30 декабря, она несомненно возрастет.

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