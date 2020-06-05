Ferrari Enzo установил рекорд онлайн-аукциона

На онлайн-аукционе, проведенном известной компанией RM Sotheby`s, был установлен рекорд интернет-торгов – Ferrari Enzo продали за внушительную сумму в $2,64 миллиона.

2003 Ferrari Enzo rmsothebys.com

Эпидемия коронавируса заставила не только отказаться от "живых" презентаций, международных автосалонов или гонок Формулы 1, но и от привычных аукционов. Однако, это вовсе не означает, что коллекционеры лишены возможности приобретать желанные объекты.

2003 Ferrari Enzo rmsothebys.com

Знаменитый аукционный дом RM Sotheby`s провел онлайн-торги, на которых были предложены около 200 редких и эксклюзивных авто. Несмотря на необычный формат торгов, нашлось немало желающих приобрести выставленные лоты, а самой серьезной сделкой стала покупка суперкара Ferrari Enzo, который обошелся его новому владельцу в $2,64 млн. На сегодняшний день это самый дорогой лот, проданный в формате онлайн.

2003 Ferrari Enzo rmsothebys.com

2003 Ferrari Enzo rmsothebys.com

Данный экземпляр Ferrari Enzo изготовлен в 2003 году, а всего было изготовлено 400 суперкаров этой модели. Он оснащен 660-сильным V12, способным разогнать купе до 350 км/ч. На его одометре всего 2012 км и последние 17 лет машина принадлежала одному владельцу.

2003 Ferrari Enzo rmsothebys.com

2003 Ferrari Enzo rmsothebys.com

Второе место по результатам торгов заняла еще одна модель Ferrari – купе 288 GTO 1985 года, за которую отдали $2,31 млн. Всего на аукционе было реализовано машин и автомобильных атрибутов на внушительную сумму в $16,4 миллиона.

2003 Ferrari Enzo rmsothebys.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на аукцион выставили Mustang из "Трансформеров".