Езда на нерастаможенном авто: какие штрафы будет выписывать полиция

Патрульная полиция будет штрафовать владельцев нерастаможенных авто на 8 500 грн. В случае же повторного нарушения размер наказания увеличивается до 17 000 грн, при этом водителя лишают прав сроком на 1 год и самого автомобиля.

Об этом сообщает юридическая компания "Дорожній Адвокат". Отмечается, что штрафовать за езду на нерастаможенным авто правоохранители будут прямо на месте остановки. Такие полномочия Нацполиция получила в рамках принятого на днях Кабмином постановления о внесении изменений в положение о Национальной полиции.

При наложении штрафа полицейские будут руководствоваться ч.8 ст.121 КУоАП. Именно эта статья предусматривает штраф в размере 8500 тыс. грн за использование транспортного средства, которое было ввезено в Украине более чем на 30 суток и и не зарегистрированы в установленные законодательством сроки.

"Если нарушение совершено этим же водителем повторно в течение года, то штраф составляет уже 17 000 грн. Одновременно водитель лишается права управления сроком на 1 год и с платным изъятием авто или без такового (ч.8 ст.121 КУоАП). По этой норме штрафы накладывает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки. До решения дела в суде автомобиль задерживается на штраф площадку," - отмечает "Дорожній Адвокат".

При этом отмечается, что указанные штрафы не освобождают владельцев авто на еврономерах от другой ответственности – штрафа в размере 17 000 грн за нарушение таможенных правил. "В случае выявления автомобилей, которые находятся в Украине с нарушением таможенных правил, работники полиции наделены полномочиями по информированию о таких фактах органы таможенных службы для применения санкций в соответствии с Таможенным кодексом", – подытоживают юристы. Впрочем, касается это далеко не всех украинцев, которые ездят на нерастаможенном авто.

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