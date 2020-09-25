Езда без ближнего света фар за городом с 1 октября: какое предусмотрено наказание

С 1 октября по 1 мая автомобилисты должны включать ближний свет фар за пределами населенных пунктов в дневное время суток. За нарушение этого правила полиция нередко выписывает штраф, хотя на деле такое наказание очень спорно.

В тонкостях этого вопроса разбирался OBOZREVATEL.

Действительно, согласно п. 9.8. ПДД Украины с 01 октября по 01 мая водители всех механических транспортных средств за пределами населенных пунктом должны включать дневные ходовые огни, а в случаи их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар. Это правило действует круглосуточно, то есть и ночью, и днем.

Некоторые водители нередко не хотят выполнять это правило, хотя большая часть всё же просто забывают о нем. В таком случае, полицейские часто привлекают водителей к административной ответственности за нарушение п. 9.8. ПДД Украины по ч. 2 ст. 122 КУоАП и применяют санкцию за такое нарушение в виде штрафа в размере 425 грн. Однако в данном случае действия правоохранителей являются неправомерными из-за неправильного толкования ПДД и применения норм КУоАП.

Да, ч. 2 ст. 122 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение правил использования внешними световыми приборами, однако она наступает только тогда, когда водители едут без включенных фар в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. К этому их четко обязывает другой пункт ПДД – 19. Кроме того, та же статья предусматривает наказание за нарушение правил пользования предупредительными сигналами при начале движения или смене его направления, а вот о наказании за невключенные приборы во время движения – ничего не говорится.

В то же время включение ближнего света фар в светлое время суток является предупреждающим сигналом во время движения (п. 9.1 (г) ПДД).

Таким образом, штрафа за невключенные фары за городом в дневное время суток не существует. За нарушение этого правила предусмотрено только предупреждение.

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