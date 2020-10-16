Европейцы не торопятся покупать новые авто

Ассоциация европейских автопроизводителей (АСЕА) опубликовала результаты продаж новых автомобилей за сентябрь и 9 месяцев нынешнего года.

Об этом сообщает пресс-служба организации. По данным ACEA в сентябре новые легковые автомобили приобрели 933987 жителя стран ЕС. Это на 3,1% больше чем в аналогичный период прошлого года, а, кроме того, впервые за этот год месячные продажи выросли по сравнению с прошлым годом. Однако, несмотря на это, по итогам 9 месяцев спад продаж новых автомобилей в ЕС составил 28,8%.

По данным АСЕА, в сентябре на основных европейских рынках ситуация была неоднозначная. В частности, в Испании падение продаж составило 13,5%, а во Франции – 3%. В тоже время, в Италии прирост составил 9,5%, а в Германии – 8,4.

По итогам 9 месяцев в странах ЕС было поставлено на учет 7058090 авто, в то время как за аналогичный период прошлого года продажи достигали 9908370 авто. Основным фактором, негативно повлиявшим на покупательскую активность, стала пандемия коронавируса. Так, в Испании падение продаж за 9 месяцев составило 38,3%, в Италии – 34,2%, во Франции – 28,9% и в Германии – 25,5%.

Статистика продаж новых авто в странах ЕС acea.be

Что касается потребительских предпочтений, то европейцы традиционно консервативны в своем выборе. Первое место рейтинга занимает продукция концерна Volkswagen, за которую в сентябре проголосовали 215965 покупателей (+9% по сравнению с сентябрем 2019). На втором месте продукция PSA Group c результатом 140970 (-11,8%). Третье место занимает концерн Renault – 110178 авто (+9,7%). На четвертом месте продукция Hyundai-Kia, которую выбрали 72453 жителей ЕС (+5%). Замыкает первую "пятерку" рейтинга группа компаний FIAT, которая реализовала 70488 (+14,4%). Также стоит отметить концерн BMW, который хоть и занимает шестую позицию сентябрьского рейтинга, но по итогам 9 месяцев незначительно опередил своих итальянских конкурентов и вышел на 5 место.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские покупатели новых автомобилей проявили в сентябре неожиданную активность.