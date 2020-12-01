Европейцы массово пересаживаются на подержанные автомобили

Для защиты от коронавируса европейцы отказываются от услуг общественного транспорта в пользу подержанных автомобилей.

Об этом сообщает агентство Reuters. По данным исследований аналитической компании IHS Markit и популярного портала по продаже автомобилей AutoScout24 выявлен существенный рост продаж б/у машин, а также увеличение соответствующих поисковых запросов.

Анализ данных о регистрации автомобилей во Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии и Великобритании показывает значительный рост продаж б/у машин.

Например, во Франции в третьем квартале количество подержанных авто выросло почти на 16%, а продажи новых упали более чем на 5%. В Испании с июня по октябрь продажи машин старше 20 лет подскочили на 25% процентов, а автомобили старше 15 лет – на 16%.

По данным AutoScout24, в Австрии, Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах с лета резко выросло количество поисковых запросов о старых автомобилях. С июля по сентябрь количество поисковых запросов автомобилей старше 20 лет в Интернете во Франции выросло на 80%, в Нидерландах – на 77% и в Бельгии – на 59%.

Параллельно с этим по всей Европе наблюдается резкое сокращение пользователей общественного транспорта. Так, в Испании их число упало на 92% в апреле и на 44% – в сентябре.

В Великобритании использование железных дорог сократилось на 70%, а использование личных автомобилей выросло до 90%. В сентябре мер Лондона Садик Хан был вынужден просить о финансовой помощи в размере 5,7 млрд фунтов, чтобы компенсировать убытки от резкого сокращения пользователей общественного транспорта. О необходимости государственной поддержки железнодорожного транспорта также заявили в Германии и Франции.

Кроме того, массовое появление на дорогах 15-20-летних автомобилей окажет негативное влияние на экологию, а также приведет к увеличению числа ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL,