Европейские производители грузовиков откажутся от ДВС до 2040 года

Европейские производители грузовиков откажутся о ДВС до 2040 года и подписали соглашение об использовании альтернативных видов топлива

Об этом сообщает Financial Times. Крупнейшие европейские производители коммерческого транспорта – Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford – планируют сфокусировать свои усилия на использовании водорода, электрических батарей и экотоплива. В планах альянса прекратить выпуск автомобилей с ДВС к 2040 году,– на 10 лет ранее запланированных сроков.

Комментируя соглашение, руководитель компании Scania Хенрик Хенрикссон рассказал в интервью Financial Times, что инвестиции в развитие новых технологи составляют примерно от 50 до 100 млрд евро. В частности, они работают в тесной кооперации с Потсдамским институтом изучения климатических изменений и используют лучшие технологии и исследования в этой области. Также автопроизводители призывают к увеличению инвестиций в энергосистемы и повышение налога на выбросы углерода по всей Европе, чтобы способствовать дальнейшему снижению вредных выбросов.

"Если мы хотим, чтобы это произошло, мы должны работать все вместе", – комментирует Хенрик Хенрикссон, который также занимает пост председателя отделения коммерческого транспорта Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В рамках стратегии развития транспорта в странах ЕС планируется снизить выбросы CO2 на 50% к 2030 году. В частности, в Великобритании намерены полностью отказаться от продаж на территории страны легковых автомобилей с ДВС к 2035 году, а также ведут консультации по отказу от грузовиков на дизтопливе.

По мнению профессора Подстамского института изучения климатических изменений Йохана Рокстрема, грузоперевозки являются одной из наиболее сложных задач по декарбонизации. "Коммерческие перевозки составляют основу современного общества, и мы должны признать, что они очень зависят от использования двигателей внутреннего сгорания", – комментирует Рокстрем.

В то время, как использование электрического привода успешно внедряется для легких коммерческих фургонов, для магистральных тягачей, осуществляющих перевозки на большие расстояния, по-прежнему требуется дизельное топливо.

Одним из перспективных направлений является использование водорода, но для развития этой технологии требуется разветвленная сеть водородных заправок и инфраструктуры. В свою очередь, применение биотоплива поможет сократить выбросы в краткосрочной перспективе.

"Единого решения не существует. Не будет универсальной технологии, которая бы доминировала над другими. Будут использоваться различные варианты решения проблемы", – комментирует Хенрикссон.

Кроме того, по мнению руководителя Scania, существует проблема лоббирования политиками интересов компаний по добыче ископаемого топлива. "Если политики будут продолжать субсидировать ископаемое топливо, нам будет очень сложно решать экологические задачи. Нам нужно изменить поведение наших клиентов и клиентов наших клиентов", – комментирует Хенрикссон.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что руководитель ACEA подверг сомнению экологические планы Еврокомиссии, а правительство Японии хочет отказаться от автомобилей с ДВС до 2035 года.