'Еврокар' запустил социальный проект 'Дни безопасности со Skoda'

Четыре года компания "Еврокар" проводит в ноябре "Дни безопасности со Skoda" и приглашает всех желающих принять участие в онлайн-конкурсе от чешского бренда.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В рамках проекта на официальной странице Skoda в Facebook стартовал конкурс детских рисунков "Правила дорожного движения". Главная цель конкурса – привлечь внимание детей и взрослых к вопросу правильного поведения на дороге.

Для участия необходимо разместить детский рисунок на тему безопасного движения в комментариях под конкурсным постом. Победители будут определены 4 декабря сервисом random.org и награждены специальными призами от Skoda.

В рамках "Дней безопасности со Skoda", компания "Еврокар" поддерживает Всеукраинский конкурс социальных фото и видеоработ "Безпечна країна" 2020, организованный Фондом помощи пострадавшим в результате ДТП. Конкурс призван обратить внимание подрастающего поколения на проблему и методы предотвращения всех видов насилия и травматизма, в том числе и в результате дорожно-транспортных происшествий.

Конкурс рассчитан на учеников и воспитанников учебных заведений (до 14 лет с согласия родителей) и включает строгие правила отбора работ, с которыми вы можете ознакомиться на сайте. Победитель будет определен 11 ноября, а призовые места в категории "Молодь за безпеку дорожнього руху" (видео) получат подарки от Skoda.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в этом году компания "Еврокар" запустила новый социальный проект "Вело Skoda", который призван привлечь внимание к проблеме передвижения на велосипедах в городах Украины.