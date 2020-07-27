Эвакуатор на $800 000: в сети показали эффектное видео

В Киеве заметили эвакуатор, который перевозил сразу четыре автомобиля. При этом все из них – очень серьезные суперкары. Суммарная стоимость груза ориентировочно составляет $800 000.

Видео опубликовали в Instagram vehicles.exclusive. Скорее всего, автомобили везли на продажу. Или владелец редких машин просто решил куда-то перевезти свои транспортные средства. Разумеется, жителей и гостей столицы такое зрелище удивило.

Для того, чтобы все машины поместились, пришлось использовать прицеп. Итак, на видео попали Ferrari California, Lamborghini Gallardo Spyder и сразу два Mercedes SLS AMG. Стоимость каждого автомобиля – около $200 000.

На видео показали сразу четыре редких суперкара. Instagram vehicles.exclusive

Даже несмотря на то, что все эти автомобили нельзя назвать новыми, и каждый из них уже получил своего преемника в модельном ряду, они все еще удивляют энтузиастов и простых прохожих своим эффектным видом.

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