Euro NCAP превратила в "хлам" 7 новых автомобилей

Независимая европейская организация Euro NCAP провела очередную серию краш-тестов. На этот раз жестким испытаниям подвергли 7 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба организации. Euro NCAP провела четвертую серию краш-тестов 2020 года.

По последним протоколам организации испытанию подвергли семь автомобилей разных марок и классов, включая электромобиль. Пять из них – Audi A3 Sportback, SEAT Leon, Isuzu D-Max, Kia Sorento и Land Rover Defender – получили по результатам испытаний максимально возможный рейтинг "5 звезд". Электрический хэтчбек Honda e немножко не дотянул до лидеров и был удостоен 4-х "звезд", а вот корейской малолитражке Hyundai i10 досталось только три "звезды".

Audi A3 Sportback уступил по всем категориям родственному SEAT Leon euroncap.newsmarket.com

SEAT Leon показал лучшие результаты среди всех участников финальных тестов года euroncap.newsmarket.com

В частности, Audi A3 Sportback и SEAT Leon построены на той же платформе MQB-II, что и VW Golf VIII. Но обе модели получил центральную подушку для лучшей защиты от боковых ударов. Если сравнивать уровень безопасности, то родственные модели концерна VAG очень близки по своим характеристикам, но у Leon, благодаря более современному дизайну и конструкции, рейтинг безопасности оказался выше чем у Audi A3 Sportback во всех четырех дисциплинах. "Испанец" оказался лучше подготовлен в защите взрослых пассажиров (92% vs 89%), лучше защищает детей-пассажиров (88% vs 81%), является более гуманным по отношению к пешеходам (71% vs 68%), а его электронные системы имеют более точные настройки (80% vs 73%).

Isuzu D-Max удивил испытателей оснащением и высокими результатами euroncap.newsmarket.com

Ранее в этом году пикап Isuzu D-Max был оценен австралийскими специалистами NCAP. Некоторые тесты были повторены Euro NCAP, чтобы подтвердить их результаты для модели для европейского рынка. D-Max относится к той категории машин, которые не славятся своими высокими результатами в области безопасности, но новый пикап Isuzu удивил испытателей. В частности, он имеет хороший базовый набор электронных помощников, новую центральную подушку и безопасные подголовники. Единственное, к чему есть нарекания, это его агрессивное отношение к другим транспортным средствам при столкновении, обусловленные его формой, размерами и массой.

Land Rover Defender оснащен большим количеством современных систем безопасности euroncap.newsmarket.com

Это же замечание справедливо для нового Land Rover Defender, который стал больше и тяжелее своего предшественника. Плюсом новинки является большое количество современных системы помощи водителю, которые предотвращают и, насколько это возможно, смягчают последствия столкновения с другими участниками дорожного движения.

Kia Sorento первым среди автомобилей бренда получил центральную подушку безопасности euroncap.newsmarket.com

Еще один "тяжеловес" нынешних тестов – KIA Sorento. Он получил целый ряд обновлений, включая первую центральную подушку безопасности от KIA и усовершенствованную систему вызова экстренной помощи e-Call. Все это позволило сохранить "пятизвездочный" рейтинг, несмотря на его неутешительные результаты фронтального теста со смещением.

Электрический хэтчбек Honda e получил "твердую четверку" рейтинга euroncap.newsmarket.com

Миниатюрный электрический хэтчбек Honda e олицетворяет собой новейшие достижения в области экологии. Ему не хватает некоторых более продвинутых функций безопасности, присутствующих в Honda Jazz, но, тем не менее, он получил высокий "четырехзвездочный" рейтинг в тестах Euro NCAP.

Hyundai i10 завоевал всего три "звезды" Euro NCAP euroncap.newsmarket.com

Аутсайдером финального зачета стал корейский хэтчбек Hyundai i10. При фронтальном ударе с полным перекрытием манекен соскользнул под ремень безопасности, кроме того, электронные системы автомобиля обладают меньшей функциональностью, чем аналоги в классе. Все это сказалось на общем рейтинге новинки, получившей всего 3 "звезды".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, организация Euro NCAP повышает требования к безопасности и назвала самые безопасные автомобили 2019 года.