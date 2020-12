Euro NCAP превратила в 'хлам' 7 новых автомобилей

Независимая европейская организация Euro NCAP провела очередную серию краш-тестов. На этот раз жестким испытаниям подвергли 7 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба организации. Euro NCAP провела четвертую серию краш-тестов 2020 года.

По последним протоколам организации испытанию подвергли семь автомобилей разных марок и классов, включая электромобиль. Пять из них – Audi A3 Sportback, SEAT Leon, Isuzu D-Max, Kia Sorento и Land Rover Defender – получили по результатам испытаний максимально возможный рейтинг "5 звезд". Электрический хэтчбек Honda e немножко не дотянул до лидеров и был удостоен 4-х "звезд", а вот корейской малолитражке Hyundai i10 досталось только три "звезды".

В частности, Audi A3 Sportback и SEAT Leon построены на той же платформе MQB-II, что и VW Golf VIII. Но обе модели получил центральную подушку для лучшей защиты от боковых ударов. Если сравнивать уровень безопасности, то родственные модели концерна VAG очень близки по своим характеристикам, но у Leon, благодаря более современному дизайну и конструкции, рейтинг безопасности оказался выше чем у Audi A3 Sportback во всех четырех дисциплинах. "Испанец" оказался лучше подготовлен в защите взрослых пассажиров (92% vs 89%), лучше защищает детей-пассажиров (88% vs 81%), является более гуманным по отношению к пешеходам (71% vs 68%), а его электронные системы имеют более точные настройки (80% vs 73%).

Ранее в этом году пикап Isuzu D-Max был оценен австралийскими специалистами NCAP. Некоторые тесты были повторены Euro NCAP, чтобы подтвердить их результаты для модели для европейского рынка. D-Max относится к той категории машин, которые не славятся своими высокими результатами в области безопасности, но новый пикап Isuzu удивил испытателей. В частности, он имеет хороший базовый набор электронных помощников, новую центральную подушку и безопасные подголовники. Единственное, к чему есть нарекания, это его агрессивное отношение к другим транспортным средствам при столкновении, обусловленные его формой, размерами и массой.

Это же замечание справедливо для нового Land Rover Defender, который стал больше и тяжелее своего предшественника. Плюсом новинки является большое количество современных системы помощи водителю, которые предотвращают и, насколько это возможно, смягчают последствия столкновения с другими участниками дорожного движения.

Еще один "тяжеловес" нынешних тестов – KIA Sorento. Он получил целый ряд обновлений, включая первую центральную подушку безопасности от KIA и усовершенствованную систему вызова экстренной помощи e-Call. Все это позволило сохранить "пятизвездочный" рейтинг, несмотря на его неутешительные результаты фронтального теста со смещением.

Миниатюрный электрический хэтчбек Honda e олицетворяет собой новейшие достижения в области экологии. Ему не хватает некоторых более продвинутых функций безопасности, присутствующих в Honda Jazz, но, тем не менее, он получил высокий "четырехзвездочный" рейтинг в тестах Euro NCAP.

Аутсайдером финального зачета стал корейский хэтчбек Hyundai i10. При фронтальном ударе с полным перекрытием манекен соскользнул под ремень безопасности, кроме того, электронные системы автомобиля обладают меньшей функциональностью, чем аналоги в классе. Все это сказалось на общем рейтинге новинки, получившей всего 3 "звезды".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, организация Euro NCAP повышает требования к безопасности и назвала самые безопасные автомобили 2019 года.