Этот ЗАЗ даже напугал детей: невероятная Таврия с роторным мотором

В Сети появились фото и видео уникальной ЗАЗ-1102 Таврия, которую подготовили для дрэг-рейсинга. После тюнинга знаменитый украинский автомобиль изменился до неузнаваемости.

Как выяснил OBOZREVATEL, основой для гоночного авто послужила Таврия 1989 года выпуска. При этом автомобиль получил как абсолютно новую начинку, так и кузов.

Таврия для дрэг-рейсинга Drive2.ru

Главная изюминка этого ЗАЗа – двигатель. Стоковый 1,3-литровый мотор превратили в роторно-поршневой агрегат мощностью 310 л.с. (с применением деталей от Mazda RX-8). А состыковали двигатель с секвентальной коробкой передач, разработанной специально под заказ.

Таврия для дрэг-рейсинга Drive2.ru

Таврия для дрэг-рейсинга Drive2.ru

Также мотор получил в пару выхлоп, который в буквальном смысле слова заставляет содрогнуться всех, кто находится рядом с автомобилем – на опубликованном видео можно увидеть, как наблюдавшие за гонкой дети подпрыгнули от испуга во время запуска двигателя.

А вот обычный кузов машины полностью заменили на новый - стеклопластиковый и более широкий (но вместе с тем – заниженный). Благодаря этому автомобиль стал намного легче, что, несомненно, положительно сказалось на его динамике разгона.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, украинские тюнеры создали один из самых крутых Toyota LC 200 в мире.

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