Этого пикапа даже коронавирус испугается

Ваш пикап Toyota Hilux недостаточно эффектно выглядит? Вам хочется проучить этих "мажоров" на Brabus G65? Выход есть! Знакомьтесь, Black Bizon от японского ателье Wald International.

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

В мире тюнинга японское ателье Wald International известно достаточно радикальными творениями, а ее продукция представлена по всему миру, включая Украину. OBOZREVATEL стало известно о новом детище компании из Осаки – брутальном пикапе Black Bizon, созданном на базе популярного пикапа Toyota Hilux.

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

Автомобиль выглядит очень агрессивно благодаря многочисленным доработкам стоковой модели. Практически все наружные детали претерпели изменения, от массивных бамперов и "многоэтажного" капота до мускулистых крыльев.

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

Автомобиль получил "зубастые" внедорожные шины Comforser на стильных легкосплавных дисках Jarret, которые могут быть 20- или 22-дюймовыми.

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

Пакет Widebody добавил к ширине машины 55 мм. Даже в абсолютной темноте путь озарит комплект мощных светодиодных ламп, которые имплантированы в передний бампер и переднюю панель крыши.

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

В списке опций – заднее антикрыло, фирменные бампера, "мухобойник" на капоте, а также трио патрубков выхлопной системы с обеих сторон кузова.

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

Toyota Hilux Black Bizon wald.co.jp

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Brabus создала уникальный пикап на базе "Гелендевагена".

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