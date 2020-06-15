Это не кроссовер: новейший Lexus рассекречен на фото

Новый Lexus IS 2021 готовится к мировой премьере, но фото автомобиля уже просочились в сеть. На них новый седан Лексус изображен со всех сторон. Показали и салон IS 2021.

В последнее время кроссоверы все чаще привлекают внимание покупателей. Но в компании вспомнили про свой компактный седан. Новинка выполнена в актуальном корпоративном стиле японского бренда. Но если другие седаны компании (Lexus ES и LS) выглядят элегантно, то новый IS выполнен в более агрессивной стилистике.

Новый Lexus IS 2021 рассекречен до премьеры drom.ru

Новый Lexus IS 2021 рассекречен до премьеры drom.ru

Большую часть "лица" занимает огромная решетка, объединенная с нижним воздухозаборником. Фары получили необычную угловатую форму с фирменными интегрированными полосками дневных ходовых огней.

Кузовные панели получили сложный рельеф, это добавляет дизайну Lexus IS 2021 модельного года спортивности и агрессивности. Отдельное внимание привлекает форма крышки багажника с интегрированным спойлером. Поверх него заметна тонкая черная накладка, которая является частью пакета F Sport.

Новый Lexus IS 2021 рассекречен до премьеры drom.ru

Новый Lexus IS 2021 рассекречен до премьеры drom.ru

Еще одна интересная деталь задней части – фонари, которые объединены светодиодной полосой на всю ширину кормы. Это очень современный прием, но IS получил его впервые. Салон новому Лексус достался от предшественника с некоторыми изменениями. Возможно, это связано с тем, что седан претерпел глубокий рестайлинг, но не смену поколений.

Новый Lexus IS 2021 рассекречен до премьеры drom.ru

Технических подробностей об автомобиле пока нет. Они станут известны после официальной премьеры модели, которая состоится в ближайшее время.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, ранее в продаже появилась самая дорогая модель Lexus в истории бренда, которую подготовили в ограниченном количестве.