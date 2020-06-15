Это не кроссовер: новейший Lexus рассекречен на фото
Новый Lexus IS 2021 готовится к мировой премьере, но фото автомобиля уже просочились в сеть. На них новый седан Лексус изображен со всех сторон. Показали и салон IS 2021.
В последнее время кроссоверы все чаще привлекают внимание покупателей. Но в компании вспомнили про свой компактный седан. Новинка выполнена в актуальном корпоративном стиле японского бренда. Но если другие седаны компании (Lexus ES и LS) выглядят элегантно, то новый IS выполнен в более агрессивной стилистике.
Большую часть "лица" занимает огромная решетка, объединенная с нижним воздухозаборником. Фары получили необычную угловатую форму с фирменными интегрированными полосками дневных ходовых огней.
Кузовные панели получили сложный рельеф, это добавляет дизайну Lexus IS 2021 модельного года спортивности и агрессивности. Отдельное внимание привлекает форма крышки багажника с интегрированным спойлером. Поверх него заметна тонкая черная накладка, которая является частью пакета F Sport.
Еще одна интересная деталь задней части – фонари, которые объединены светодиодной полосой на всю ширину кормы. Это очень современный прием, но IS получил его впервые. Салон новому Лексус достался от предшественника с некоторыми изменениями. Возможно, это связано с тем, что седан претерпел глубокий рестайлинг, но не смену поколений.
Технических подробностей об автомобиле пока нет. Они станут известны после официальной премьеры модели, которая состоится в ближайшее время.
Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, ранее в продаже появилась самая дорогая модель Lexus в истории бренда, которую подготовили в ограниченном количестве.