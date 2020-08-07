Это не автомобиль: виски от Aston Martin удивил ценой

Название виски Black Bowmore DB5 1964 отсылает к имени легендарного Aston Martin DB5. Эта связь не случайна и делает алкогольный напиток эксклюзивным.

Созданный Aston Martin в коллаборации с компанией Bowmore виски дистиллирован в 1964 году – как раз в середине жизненного цикла Aston Martin DB5, который пришелся на период 1963-1965 годов.

Таким образом, напиток выдержан на протяжении более 50 лет. В честь DB5 алкоголь назвали неслучайно – бутылки выполнены из поршней, которые когда-то были частью шестицилиндровых двигателей этого знаменитого британского спорткара.

Тираж уникального напитка ограничен 25 экземплярами. Фото: Motor1

Кроме эксклюзивной бутылки, виски упакован в коробку ручной работы, а в комплекте поставляется небольшая книга о напитке. Всего подготовили 25 бутылок эксклюзивного алкоголя, каждая из которых стоит $65 000.

Aston Martin DB5. Фото: Motor1

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