Есть электрическая версия: рассекречен новый Opel Mokka 2021

С 2012-го по 2019 год компания Opel выпускала кроссовер Mokka X, который был продан в количестве около 900 000 штук. На дворе 2020 год, и производитель представляет его сменщика, который доступен не только в обычных, но и чисто электрической версии – Opel Mokka-e.

Новый Opel Mokka 2021 построен на платформе CMP/e-CMP от группы PSA, которая изначально создавалась под потребности ДВС и электропривода. К "немцу" перекочевали силовые установки от собратьев по концерну, в частности вседорожников DS3 Crossback и Peugeot 2008: это бензиновые 1.2 PureTech на 100, 130 и 155 л.с., а также дизели Blue HDI мощностью 100 и 130 л.с..

Opel Mokka и Opel Mokka-e

Электрическая силовая установка у "Мокки" тоже от этих вседорожников – Peugeot e-2008 и DS3 Crossback e-tense. Она представлена электромотором мощностью 100 кВт/136 л.с. (260 Нм), который получает питание от литий-ионной батареей емкостью 50 кВт-ч (гарантия 8 лет), ее хватает на 322 км пробега по циклу WLTP. В комплекте с Opel Mokka-e идет трёхфазная зарядка на 11 кВт.

Opel Mokka и Opel Mokka-e

Со сменой поколений Opel Mokka не только изменился внешне и технически, но и стал чуть меньше: его длина составляет 4,15 м (-0,125 м), а вот колесная база практически такая же – 2,56 м. Багажник обладает объемом загрузки 350 литров (всего на 6 литров меньше, чем раньше). Среди других конструктивных особенностей новой "Мокки" – общая масса уменьшилась (на 120 кг), а жесткость усилилась – до + 30% в электрической версии.

Opel Mokka и Opel Mokka-e

Внутри Opel Mokka также шагнул далеко вперед: SUV предлагает улучшенный интерьер с цифровой 12-дюймовой приборкой и современной информационно-развлекательной системой диагональю 7 или 10 дюймов в зависимости от версии.

Opel Mokka и Opel Mokka-e

Новый Opel Mokka 2021 будет доступен для заказа в конце лета 2020 года, поставки машины начнутся в начале 2021 года. Цен пока нет, но можно ожидать, что за обычную версию производитель будет просить в Европе примерно от 19 000 евро, а за электрическую – от 33 тыс. евро.

Opel Mokka и Opel Mokka-e

Opel Mokka и Opel Mokka-e

Opel Mokka и Opel Mokka-e

Opel Mokka и Opel Mokka-e

Opel Mokka и Opel Mokka-e

Opel Mokka и Opel Mokka-e

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