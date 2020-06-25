Редкую и почти новую Skoda продают по цене Chevrolet Lacetti

В Чехии выставили на продажу раритетную Skoda 120 L. Автомобиль интересен своим состоянием и пробегом.

Небольшой седанчик Шкода был выпущен в 1983 году, и за свои 37 лет он проехал всего 6250 км. При этом сохранилась машина отлично – выглядит она так, будто вчера выехала из салона.

Skoda 120 L за 5600 евро. Фото: aaaauto.cz

Кузов Шкоды по-прежнему издает блеск, хромированная отделка – в отличном состоянии. В салоне же нет никаких намеков на потертости. Оснащен автомобиль 1,2-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 50 л.с., который состыкован с четырехступенчатой ​​механической коробкой передач.

Skoda 120 L за 5600 евро. Фото: aaaauto.cz

Skoda 120 L за 5600 евро. Фото: aaaauto.cz

Как говорится в объявлении, владелец просит за Шкоду 150 тысяч крон, это примерно 5600 евро. Столь высокая цена объясняется еще и тем, что это редкая переходная модель. В том же 83-м году Skoda 120 L претерпела модернизацию, но кое-какое время ее частично собирали еще из деталей старой модели. И в данном случае речь идет о дорестайлинговой модели, но уже с "кормой" от обновленной версии (тип М).

Skoda 120 L за 5600 евро. Фото: aaaauto.cz

Skoda 120 L за 5600 евро. Фото: aaaauto.cz

Skoda 120 L за 5600 евро. Фото: aaaauto.cz

Skoda 120 L за 5600 евро. Фото: aaaauto.cz

Skoda 120 L за 5600 евро. Фото: aaaauto.cz

Отметим, что Skoda 120 была в свое время долгожителем – она выпускалась с 1976 по 1990 год. Затем ее заменили моделью Favorit.

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