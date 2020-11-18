ЕС готовит экостандарт Евро-7: топливные авто оказались под угрозой

Власти ЕС готовятся ввести более строгие нормы выбросов по выхлопным газам – Евро-7. Автопромышленность опасается, что новый экостандарт может быть настолько строгим, что придется полностью остановить производство топливных автомобилей.

Об этом сообщает издание Autoblog. Подчеркивается, что спецификации нового стандарта Евро-7 опубликуют к концу года. Что именно будет в них прописано, точно неизвестно, однако эксперты сходятся во мнении, что новые нормы будут намного строже тех, которые установлены нынешним стандартом Евро-6. Цель нововведения – достижение целей Парижского соглашения по защите климата, согласно которому уровень углекислого газа, генерируемый в том числе автомобилями, должен быть сведен к минимуму.

"С введением планируемого стандарта EU-7 комиссия ЕС де-факто запретит автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2025 года, – цитирует издание главу Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA) Хильдегарда Мюллера.

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