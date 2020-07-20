Эрдоган дал "зеленый свет" турецким электромобилям

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заложил первый камень в фундамент будущего завода в Бурсе по производству первого турецкого электрокара. Речь идет об электрическом кроссовере TOGG, который был представлен в прошлом году.

По словам турецкого лидера, завод будет построен за 1,5 года, а первый автомобиль выедет с его конвейера в последнем квартале 2022 года.

На этом месте будет находиться завод TOGG. Фото: trtworld.com

Эрдоган отметил, что данный проект – это мечта длиною в 60 лет, поскольку это не просто электрокар, а первый автомобиль полностью отечественного производства.

Электрический кроссовер TOGG. Фото: motor1.com

"Сегодня мы начинаем строить не просто фабрику. Это огромный производственный комплекс с различными заводами, который в корне изменит восприятие понятие фабрики людьми", – приводит слова Эрдогана издание TRT World.

Электрический кроссовер TOGG. Фото: motor1.com

История первого турецкого электрокара началась с июня 2018 года, когда турецкие компании Anadolu Grubu, BMC, Kok Grubu, Turkcell, а также Союз турецких бирж и торговых палат создали Турецкую инициативную группу по производству автомобилей (TOGG). Кроме уже представленного электрического кроссовера, TOGG планирует запустить к 2030 году еще четыре модели (среди них, в частности, будет и седан). Всего на новом заводе будут выпускать 175 тысяч машин в год, первоначально здесь будут трудиться 5000 человек, а позднее персонал расширят до 20 000.

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