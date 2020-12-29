Энтузиаст BMW показал тюнинг-проект купе М2 Turbomeister

Любитель BMW из Чехии показал свой эффектный проект тюнинга купе BMW M2 Competition, получивший помимо стильного дизайна мощный 520-сильный мотор.

Об этом сообщает портал Carscoops. За основу для своего проекта поклонник BMW взял уже "прокачанную" BMW M2 Competition 2018 года. А вдохновением для создания машины послужил концептуальный BMW 2002 Hommage Turbomeister, представленный в 2016 году.

Основой для проекта послужил BMW M2 Competition 2018 года carscoops.com

Концепт BMW 2002 Hommage Turbomeister показали в 2016 году carscoops.com

Автомобиль окрашен в оригинальный оранжевый цвет Inka 22, который использовался компанией BMW для модели 2002. Он удачно контрастирует с черными кузовными панелями капота и багажника, "черными юбками" от AC Schnitzer и декоративными полосами вдоль поясной линии. Фирма Alpha-N украсила карбоновую крышу.

Автомобиль окрашен в оригинальный оранжевый цвет Inka 22, который использовался компанией BMW для модели 2002 carscoops.com

Также купе оснастили спортивной титановой выхлопной системой Akrapovic с "прямотоком" и четырьмя черными патрубками, интегрированными в массивный диффузор. Черные легкосплавные 19-дюймовые диски от BBS дополняют стильный облик машины.

Купе оснастили выхлопной системой Akrapovic с "прямотоком" и 4-мя черными патрубками, интегрированными в диффузор carscoops.com

На машину установили комплект спортивных пружин и амортизаторов от AST. Спереди установили компактные 6-поршневые тормоза Nashin, что позволило снизить неподрессоренную массу на 16 кг. А всего за счет модернизации различных элементов машины ее массу удалось снизить более чем на 110 кг.

M2 CSL Turbomeister получил впускной коллектор Eventuri, а также ряд других изменений, что позволило довести мощность 3-литровой рядной "шестерки" до 520 л.с. (+110 л.с.), а крутящий момент поднять до 660 Нм (110 Нм). В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная КП DCT.

В результате тюнинга на разгон до первой "сотни" купе требуется немногим более 4 секунд, а максимальная скорость достигает 280 км/ч с пакетом M Driver’s Package.

Максимальная скорость купе достигает 280 км/ч с пакетом M Driver’s Package carscoops.com

Салон купе отделан карбоном, алькантарой и перфорированной кожей. При открывании дверей светодиодные фонари проецируют на пол оригинальную символику BMW с изображением турбины.

При открывании дверей светодиодные фонари проецируют на пол оригинальную символику BMW с изображением турбины carscoops.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, тюнинг-ателье Manhart построило "незаконный" BMW, а в Германии продали BMW с пробегом всего 428 км.